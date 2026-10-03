Giá vàng hôm nay 3-10: SJC tiếp tục giảm, chuyên gia nhận định 'chưa thể lấy lại đà tăng'

Sáng nay, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 140,5 – 143,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 600.000 đồng/lượng ở 2 chiều mua - bán so với kết phiên giao dịch hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tương tự, Tập đoàn DOJI và Công ty Vàng bạc đá Phú Nhuận (PNJ) niêm yết giá vàng miếng ở mức 140 – 143 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 600.000 đồng/lượng ở 2 chiều mua - bán so với kết phiên giao dịch hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, Tập đoàn DOJI niêm yết vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 139,5 – 143,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng so với kết phiên giao dịch hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết vàng nhẫn ở mức 140– 143 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 600.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 3 triệu đồng/lượng. Thương hiệu Bảo tín Minh Châu niêm yết vàng nhẫn ở mức 139,9 – 143,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Vàng thế giới tiếp tục lao dốc

Theo Kitco News, giá vàng thế giới sáng nay ghi nhận ở mức 4.139 USD/ounce, giảm 13 USD/Ounce so với thời điểm kết phiên giao dịch. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.170 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 130,7 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Giá vàng giảm mạnh trong tuần qua khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng, đồng USD mạnh lên và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục tăng lãi suất gây áp lực lên kim loại quý.

Giá vàng giao ngay mở cửa tuần ở 4.277,90 USD/ounce, sau đó lên mức cao nhất 4.280,56 USD trước khi giảm sâu. Đến thứ năm, giá xuống mức thấp nhất tuần 4.110,95 USD/ounce khi lợi suất trái phiếu và đồng USD duy trì ở mức cao.

Báo cáo việc làm Mỹ công bố thứ sáu cho thấy nền kinh tế chỉ tạo thêm 29.000 việc làm trong tháng 9, tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 4,2%, trong khi số liệu hai tháng trước được điều chỉnh giảm. Những dữ liệu này làm giảm khả năng Fed tăng lãi suất trong tháng 10, kéo USD và lợi suất trái phiếu đi xuống, nhưng chưa đủ tạo động lực phục hồi bền vững cho giá vàng.

Marc Chandler, Giám đốc điều hành Bannockburn Global Forex dự báo vàng có thể tăng trong tuần tới. Ông cho rằng nếu giá vượt vùng 4.280-4.300 USD/ounce, thị trường sẽ có thêm cơ sở để xác nhận khả năng tạo đáy.

Adam Button, người đứng đầu chiến lược tiền tệ tại InvestingLive, giữ quan điểm trung lập, trong khi Adrian Day, Chủ tịch Adrian Day Asset Management cho rằng vàng có thể tiếp tục giảm trong ngắn hạn.

Rich Checkan, Chủ tịch Asset Strategies International dự báo giá vàng tăng nhẹ nhờ triển vọng Fed không tăng lãi suất trong tháng 10. Trong khi đó, Sean Lusk, đồng Giám đốc Walsh Trading cho rằng phản ứng của vàng trước báo cáo việc làm yếu là đáng thất vọng và cảnh báo đà tăng của kim loại quý đang mất động lực.