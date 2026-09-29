Giá vàng hôm nay (29-9): Lao dốc

Giá vàng miếng trong nước hôm nay

Giá vàng miếng hôm nay giảm mạnh so với sáng qua.

Các thương hiệu SJC, Bảo Tín Mạnh Hải, DOJI, PNJ, Phú Quý đồng loạt niêm yết giá vàng miếng ở mức 139,4 - 142,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Giá vàng hôm nay (29-9): Giá vàng trong nước đồng loạt giảm mạnh. Ảnh minh họa: phunutoday.vn

Giá vàng miếng trong nước cập nhật sáng 29-9 như sau:

Giá vàng nhẫn trong nước hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay cũng đồng loạt lao dốc.

Cụ thể, SJC giao dịch vàng nhẫn ở ngưỡng 138,9 - 141,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng qua.

Vàng nhẫn tròn Bảo Tín Mạnh Hải mua vào ở mức 138,5 triệu đồng/lượng, giảm 1,7 triệu đồng/lượng so với sáng qua.

Vàng nhẫn DOJI niêm yết ở mức 139,5 - 143,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng qua.

Vàng nhẫn PNJ và Phú Quý cùng giao dịch ở mức 139,4 - 142,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng qua.

Giá vàng thế giới hôm nay

Giá vàng thế giới sáng nay niêm yết ở ngưỡng 4.123 USD/ounce, giảm 154 USD/ounce trong 24 giờ qua. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí, giá vàng thế giới tương đương khoảng 130 triệu đồng/lượng.

Ảnh minh họa: Reuters

Giá vàng thế giới giảm hơn 3% trong phiên thứ Hai, chạm mức thấp nhất trong hơn 7 tuần, khi giá dầu tăng làm gia tăng lo ngại về lạm phát, qua đó củng cố khả năng duy trì lãi suất ở mức cao.

Đồng USD duy trì đà tăng, khiến vàng được định giá bằng USD trở nên đắt đỏ hơn đối với những người nắm giữ các đồng tiền khác, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tiếp tục tăng.

Chuyên gia phân tích Giovanni Staunovo của UBS nhận định: “Giá dầu cao hơn và khả năng thị trường gia tăng kỳ vọng về những đợt tăng lãi suất tiếp theo của Mỹ là những động lực chính đứng sau sự suy yếu gần đây của giá vàng. Bối cảnh này có thể khiến lợi suất thực của Mỹ và đồng USD duy trì ở mức cao, làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng, đồng thời góp phần khiến kim loại quý này tiếp tục biến động mạnh trong ngắn hạn”.

Giá dầu thô Brent tăng trở lại sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ một thỏa thuận hòa bình do Iran đề xuất nhằm giải quyết xung đột giữa hai nước và mở lại eo biển Hormuz, khiến căng thẳng tại Trung Đông chưa hạ nhiệt. Chi phí năng lượng tăng thường khiến lạm phát gia tăng do đẩy giá cả hàng hóa và dịch vụ trên toàn nền kinh tế lên cao.

Theo Công cụ FedWatch của CME, các nhà giao dịch hiện nhận định xác suất Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất trong tháng 10 là 70,3%.

Thứ Sáu tuần trước, Chủ tịch Fed Cleveland, bà Beth Hammack bày tỏ lo ngại nguy cơ lạm phát kéo dài có thể khiến người dân Mỹ dần coi mức giá cao là điều bình thường, đồng thời nhấn mạnh ngân hàng trung ương không thể để điều đó xảy ra.

Thị trường hiện tập trung vào một loạt dữ liệu kinh tế Mỹ được công bố trong tuần này, bao gồm số lượng việc làm còn trống, báo cáo việc làm ADP, các số liệu về chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) và báo cáo việc làm phi nông nghiệp.

Giá bạc hôm nay

Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc niêm yết ở mức 2,152 triệu đồng/lượng mua vào và 2,219 triệu đồng/lượng bán ra tại Hà Nội.

Ngoài ra, theo khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc trong nước hiện niêm yết ở mức 1,818 triệu đồng/lượng mua vào và 1,885 triệu đồng/lượng bán ra.

Tại TP Hồ Chí Minh, giá bạc hiện ở mức 1,821 triệu đồng/lượng mua vào và 1,889 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 62,5 USD/ounce.