Giá vàng miếng trong nước hôm nay

Giá vàng miếng của hầu hết các thương hiệu không có biến động so với sáng qua.

Cụ thể, giá vàng miếng tại các thương hiệu SJC, Bảo Tín Mạnh Hải, DOJI, PNJ tiếp tục giao dịch ở mức 131 - 136 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Riêng thương hiệu vàng miếng Phú Quý tăng 300.000 đồng/lượng ở chiều mua vào so với sáng qua, niêm yết ở mức 129,8 - 136 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng miếng của một số thương hiệu lớn trong nước niêm yết sáng 29-11 như sau:

Giá vàng miếng của hầu hết các thương hiệu không có biến động so với sáng qua. Ảnh minh họa: Vneconomy.vn

Giá vàng nhẫn trong nước hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay có sự biến động ở hai thương hiệu PNJ và Phú Quý; các thương hiệu SJC, Bảo Tín Mạnh Hải và DOJI giữ nguyên mức giao dịch so với sáng qua; mức tăng cao nhất ở cả hai chiều mua vào và bán ra là 700.000 đồng/lượng, giá bán ra cao nhất giao dịch ở mức 135,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn của một số thương hiệu lớn trong nước niêm yết sáng 29-11 như sau:

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật rạng sáng nay, giá vàng thế giới niêm yết ở mức 3.655 USD/ounce, không thay đổi so với sáng qua. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 114,7 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm các loại thuế, phí).

Giá vàng hôm nay (29-11): Vàng thế giới đi ngang. Ảnh minh họa: Reuters

Theo khảo sát vàng hàng tuần mới nhất của Kitco, tâm lý của giới đầu tư Phố Wall đang dần cải thiện sau khi giá vàng phục hồi và vượt mốc 3.500 USD/ounce, trong khi tâm lý của nhà đầu tư cá nhân vẫn duy trì quan điểm bi quan bất chấp đà tăng vào cuối tuần.

Trong tuần này, đã có 15 chuyên gia tham gia cuộc khảo sát vàng của Kitco. Kết quả cho thấy, tâm lý của giới đầu tư Phố Wall đã bớt bi quan sau khi giá vàng lấy lại mốc 3.600 USD/ounce. Cụ thể, 6 trong tổng số 15 chuyên gia tham gia cuộc khảo sát (tương đương 40%) dự báo giá vàng sẽ tăng trong tuần tới, trong khi 5 người khác (chiếm 33%) lại có nhận định ngược lại, cho rằng kim loại quý này sẽ giảm giá. 4 chuyên gia còn lại (tương đương 27%) thì chưa đưa ra nhận định rõ ràng về xu hướng của giá vàng hoặc dự báo giá sẽ đi ngang trong tuần tới.

Còn theo cuộc thăm dò trực tuyến của Kitco ghi nhận 159 lượt bình chọn của các nhà đầu tư cá nhân. Trong đó, có tới 68 nhà đầu tư cá nhân (chiếm 43%) cho rằng kim loại quý này sẽ giảm giá; 57 người khác (tương đương 36%) dự báo giá vàng sẽ tăng trong tuần tới; 34 nhà đầu tư còn lại (chiếm 21%) dự báo giá vàng sẽ bước vào giai đoạn tích lũy hoặc cho rằng triển vọng tăng và giảm giá hiện nay đang ở thế cân bằng.

Giá bạc hôm nay

Giá bạc hôm nay tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý được niêm yết ở mức 1,530 triệu đồng/lượng (mua vào) và 1,577 triệu đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội.

Ngoài ra, theo khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc trong nước hiện được niêm yết ở mức 1,332 triệu đồng/lượng (mua vào) và 1,4 triệu đồng/lượng (bán ra).

Tại TP Hồ Chí Minh, giá bạc hiện ở mức 1,341 triệu đồng/lượng (mua vào) và 1,408 triệu đồng/lượng (bán ra).

Trên thị trường thế giới, giá bạc hiện ở mức 43,62 - 43,87 USD/ounce (mua vào - bán ra).