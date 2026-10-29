Giá vàng miếng trong nước hôm nay

Giá vàng miếng của hầu hết các thương hiệu tăng mạnh so với sáng qua.

Cụ thể, vàng miếng các thương hiệu SJC, PNJ, DOJI đồng loạt niêm yết ở mức 139,7 - 142,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 700.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

Vàng miếng Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết ở mức 140 - 143 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Vàng miếng Phú Quý niêm yết ở mức 138,2 - 142,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 700.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Cụ thể, theo ghi nhận vào sáng nay (29-10), giá vàng miếng trên thị trường trong nước được niêm yết như sau:

Giá vàng hôm nay (29-10): Giá vàng miếng bật tăng, vàng nhẫn biến động trái chiều. Ảnh minh họa: NGÂN GIANG

Giá vàng nhẫn trong nước hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay tăng, giảm trái chiều ở các thương hiệu so với sáng qua. Giá bán ra vàng nhẫn cao nhất niêm yết ở mức 141,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trên thị trường trong nước được niêm yết sáng nay như sau:

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật rạng sáng nay, giá vàng thế giới niêm yết quanh ngưỡng 4.060 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 127,3 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm các loại thuế, phí).

Theo Kitco, giá vàng thế giới gần như đi ngang trong phiên giao dịch cuối ngày thứ Tư (giờ Mỹ), sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức 3,75 - 4%.

Fed nhận định kinh tế Mỹ tiếp tục tăng trưởng mạnh, thị trường lao động tương đối ổn định, song lạm phát vẫn ở mức cao, để ngỏ khả năng tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ. Theo dữ liệu thị trường hợp đồng tương lai, xác suất Fed tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp ngày 8 và 9-12 ở mức khoảng 83%.

Giới đầu tư hiện chờ đợi các dữ liệu kinh tế Mỹ công bố ngày 29-10, gồm GDP quý III, chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 9 và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu. Lạm phát hạ nhiệt có thể hỗ trợ giá vàng, trong khi áp lực giá cả kéo dài sẽ củng cố kỳ vọng Fed tiếp tục tăng lãi suất.

Trong khi đó, căng thẳng Trung Đông gia tăng sau khi lực lượng Houthi tuyên bố tấn công nhà máy lọc dầu Ras Tanura của Saudi Arabia. Lo ngại về nguồn cung năng lượng đẩy giá dầu WTI lên gần 101,89 USD/thùng, dầu Brent khoảng 115,36 USD/thùng.

Theo Kitco, bất ổn địa chính trị thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn vào vàng. Tuy nhiên, giá dầu tăng cũng làm gia tăng nguy cơ lạm phát, qua đó hạn chế đà phục hồi của kim loại quý.

Về kỹ thuật, giá vàng đối mặt với vùng kháng cự 4.079 - 4.103 USD/ounce. Nếu giảm dưới ngưỡng hỗ trợ 4.015 USD/ounce, giá có thể lùi về 3.975 USD/ounce.

Giá bạc hôm nay

Giá bạc hôm nay tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 1,711 - 1,764 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra) tại Hà Nội.

Ngoài ra, tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc trong nước niêm yết ở mức 1,655 - 1,722 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Tại TP Hồ Chí Minh, giá bạc hiện ở mức 1,658 - 1,726 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Trên thị trường thế giới, giá bạc thế giới niêm yết ở ngưỡng 54 USD/ounce, tăng 0,16 USD/ounce.