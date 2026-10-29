Giá vàng hôm nay 29-10: Đi ngang

Sáng nay, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 139,7 – 142,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng ở 2 chiều mua - bán so với cùng thời điểm sáng qua. Tuy nhiên, so với kết phiên giao dịch hôm qua, vàng miếng tại SJC được duy trì ổn định. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tương tự Công ty Vàng bạc đá Phú Nhuận (PNJ) và Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng miếng ở mức 139,7 – 142,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên ở 2 chiều mua - bán so với kết phiên giao dịch hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, thương hiệu Bảo tín Minh Châu niêm yết vàng miếng SJC ở mức 137,4 – 142,7 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 200.000 đồng/lượng chiều mua và 300.000 đồng/lượng chiều bán so với cùng thời điểm sáng qua. Tuy nhiên, so với kết phiên giao dịch hôm qua, mức giá này được duy trì ổn định. Chênh lệch mua – bán ở mức 5,3 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, Tập đoàn DOJI niêm yết vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 137,5 – 141,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 100.000 đồng/lượng so với kết phiên giao dịch hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết vàng nhẫn ở mức 135,5– 139,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), không thay đổi ở cả 2 chiều so với kết phiên giao dịch hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 4 triệu đồng/lượng. Thương hiệu Bảo tín Minh Châu niêm yết vàng nhẫn ở mức 137,4 – 141,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Vàng thế giới giảm nhẹ

Theo Kitco News, giá vàng thế giới sáng nay ghi nhận ở mức 4.047 USD/ounce, giảm 18 USD/Ounce so với kết phiên giao dịch gần nhất. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.070 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 128 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ngày 28-10 bỏ phiếu với tỷ lệ 10-2, quyết định giữ nguyên lãi suất điều hành trong khoảng 3,75-4% đúng như dự báo của thị trường. Fed cho biết, kinh tế Mỹ tiếp tục tăng trưởng mạnh, chi tiêu trong nước ổn định, thị trường lao động ít biến động, song lạm phát vẫn ở mức cao.

Fed nhấn mạnh cần thêm dữ liệu để đánh giá lập trường chính sách phù hợp, hướng tới đưa lạm phát trở về mục tiêu 2%. Hai thành viên Lisa Cook và Beth Hammack phản đối quyết định giữ nguyên lãi suất, đồng thời ủng hộ tăng thêm 0,25 điểm phần trăm. Tuyên bố sau cuộc họp không đưa ra tín hiệu cụ thể về các bước đi lãi suất tiếp theo.

Sau thông báo, giá vàng giao ngay giảm 0,6%, xuống còn 4.035,48 USD/ounce vào cuối phiên. Ông Chris Zaccarelli, Giám đốc đầu tư tại Northlight Asset Management nhận định, Fed phát đi nhiều tín hiệu cho thấy khả năng tăng lãi suất trong tháng 12. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng vẫn phụ thuộc vào các dữ liệu kinh tế trong thời gian tới.

Theo ông Zaccarelli, nếu kinh tế Mỹ suy yếu hoặc rơi vào suy thoái trong 12 tháng tới, Fed có thể chuyển sang giảm lãi suất. Ngược lại, nếu đà tăng trưởng tiếp tục vững vàng bất chấp những khó khăn kinh tế vĩ mô, cơ quan này có thể tăng lãi suất mạnh hơn dự báo hiện tại.