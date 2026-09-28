Giá vàng hôm nay 28.9: Vàng thế giới giảm, SJC có tiếp tục đứng yên?

Sau hai ngày gần như không biến động, giá vàng trong nước sáng 28.9 tiếp tục giữ mặt bằng cũ.

Trái lại, vàng thế giới mở tuần trong sắc đỏ, lùi xuống 4.265 USD/ounce và tiến gần vùng hỗ trợ 4.250 USD. Thị trường đang chịu sức ép từ triển vọng lãi suất Mỹ còn ở mức cao, khiến nhịp phục hồi của kim loại quý chưa thực sự vững.

Hình minh họa

SJC đứng giá 144,4 triệu đồng/lượng

Ngày 28.9.2026, vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 141,4 triệu đồng/lượng mua vào và 144,4 triệu đồng/lượng bán ra, không thay đổi so với ngày 27.9.

DOJI tại Hà Nội và TP.HCM cũng giữ nguyên mức 141,4 - 144,4 triệu đồng/lượng. Phú Quý SJC và PNJ tại Hà Nội, TP.HCM cùng duy trì mặt bằng tương tự.

BTMH và BTMC VRTL tiếp tục có giá cao hơn, cùng ở mức 141,5 triệu đồng/lượng mua vào và 145,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Đơn vị: triệu đồng/lượng.

Việc SJC đứng yên quanh 144,4 triệu đồng/lượng trong ba ngày liên tiếp cho thấy thị trường trong nước đang tạm tìm được vùng cân bằng sau nhịp giảm mạnh trước đó. Tuy nhiên, khoảng chênh mua - bán vẫn ở mức 3 triệu đồng/lượng đối với SJC và khoảng 4 triệu đồng tại BTMH, BTMC VRTL, nên giao dịch ngắn hạn vẫn đối mặt với rủi ro đáng kể.

Vàng thế giới giảm 20 USD, vùng 4.250 USD trở thành tâm điểm

Theo dữ liệu ngày 28.9, vàng thế giới ở mức 4.265 USD/ounce, giảm 20 USD so với mức 4.285 USD ngày 27.9, tương đương khoảng 0,47%.

Biên độ đầu ngày nằm trong khoảng 4.257 - 4.285 USD/ounce. Việc giá nhanh chóng lùi về sát đáy của vùng dao động cho thấy bên bán vẫn đang chiếm ưu thế khi thị trường bước vào tuần mới.

Áp lực chủ yếu đến từ kỳ vọng Fed chưa kết thúc chu kỳ tăng lãi suất. Lãi suất cao duy trì sức hấp dẫn của các tài sản sinh lời và làm tăng chi phí cơ hội khi nắm giữ vàng. Đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ cũng tiếp tục là hai biến số cần theo dõi sát.

Ở chiều hỗ trợ, vàng đã nhiều lần xuất hiện lực mua quanh khu vực 4.250 USD. Nếu vùng 4.250 - 4.260 USD tiếp tục được giữ vững, giá có thể xuất hiện nhịp hồi về 4.280 - 4.300 USD. Vượt 4.300 USD, mục tiêu tiếp theo nằm quanh 4.320 - 4.340 USD.

Ngược lại, nếu vàng xuyên thủng 4.250 USD, áp lực bán có thể đẩy giá xuống vùng 4.220 - 4.240 USD. Đây sẽ là tín hiệu khiến xu hướng ngắn hạn trở nên kém tích cực hơn.

Với thị trường trong nước, SJC nhiều khả năng tiếp tục dao động quanh 144 - 145 triệu đồng/lượng nếu vàng thế giới chưa rời khỏi vùng 4.250 - 4.300 USD. Một nhịp hồi rõ lên 145,5 - 146,5 triệu đồng sẽ cần sự hỗ trợ từ việc vàng quốc tế lấy lại mốc 4.300 USD.

Người mua vàng nên thận trọng với nhịp bắt đáy

SJC hiện đã thấp hơn 3,2 triệu đồng/lượng so với mức bán 147,6 triệu đồng ngày 21.9, nhưng việc giá đứng yên vài phiên chưa đủ để khẳng định thị trường đã tạo đáy.

Vàng thế giới vẫn đang dao động gần vùng hỗ trợ, trong khi rủi ro lãi suất chưa giảm. Vì vậy, người mua ngắn hạn cần cân nhắc khoảng chênh mua - bán 3 - 4 triệu đồng/lượng trước khi tham gia.

Với nhu cầu tích lũy dài hạn, chia nhỏ lượng mua theo nhiều vùng giá có thể phù hợp hơn việc cố xác định một đáy duy nhất trong giai đoạn thị trường còn biến động mạnh.