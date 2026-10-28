Giá vàng hôm nay 28-10: Vàng miếng bật tăng 1 triệu đồng/lượng

Sáng nay, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 140 - 143 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1 triệu đồng/lượng ở 2 chiều mua - bán so với kết phiên giao dịch hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tương tự Công ty Vàng bạc đá Phú Nhuận (PNJ) và Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng miếng ở mức 140 - 143 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1 triệu đồng/lượng ở 2 chiều mua - bán so với kết phiên giao dịch hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, thương hiệu Bảo tín Minh Châu niêm yết vàng miếng SJC ở mức 137,6 – 143 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 600.000 đồng/lượng chiều mua và 1 triệu đồng/lượng chiều bán so với kết phiên giao dịch hôm qua. Chênh lệch mua – bán ở mức 5,4 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, Tập đoàn DOJI niêm yết vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 138,2 – 142,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 900.000 đồng/lượng so với hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết vàng nhẫn ở mức 136– 140 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều so với kết phiên giao dịch hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 4 triệu đồng/lượng. Thương hiệu Bảo tín Minh Châu niêm yết vàng nhẫn ở mức 137,6 – 141,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 600.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều mua bán. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Vàng thế giới tăng so với sáng qua

Theo Kitco News, giá vàng thế giới sáng nay ghi nhận ở mức 4.045 USD/ounce, tăng 31 USD/Ounce so với cùng thời điểm hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.070 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 127,7 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Giá vàng thế giới phục hồi vào cuối phiên giao hôm qua, sau khi giảm đầu phiên. Giá dầu thô đi xuống giúp hạ nhiệt lo ngại lạm phát, hỗ trợ lực mua kim loại quý trước thềm quyết định chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Tuy nhiên, dữ liệu kinh tế Mỹ tích cực và đồng USD mạnh lên đã hạn chế đà tăng của vàng.

Thị trường đang tập trung vào quyết định lãi suất của Fed và thông điệp chính sách sau cuộc họp. Nếu lạm phát hạ nhiệt và Fed phát tín hiệu ít cứng rắn hơn, kỳ vọng tăng lãi suất trong tháng 12 có thể suy giảm, qua đó hỗ trợ giá vàng nhờ lợi suất trái phiếu Mỹ và đồng USD đi xuống. Ngược lại, kinh tế Mỹ tăng trưởng mạnh, lạm phát dai dẳng và quan điểm chính sách cứng rắn có thể tiếp tục gây sức ép lên kim loại quý.

Về kỹ thuật, ngưỡng kháng cự gần của vàng giao ngay nằm tại 4.079–4.100 USD/ounce. Nếu vượt vùng này, giá có thể hướng tới 4.160 USD và 4.180 USD/ounce. Ở chiều ngược lại, các ngưỡng hỗ trợ lần lượt là 4.039 USD và 4.015 USD/ounce. Nếu thủng mốc 4.015 USD, giá có thể lùi về 3.975 USD, thậm chí 3.959 USD/ounce.