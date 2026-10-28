Giá vàng hôm nay (28-10): Tăng trở lại

Giá vàng miếng trong nước hôm nay

Giá vàng miếng hôm nay tăng ở cả hai chiều tại một số thương hiệu vàng lớn.

Cụ thể, các thương hiệu SJC, Bảo Tín Mạnh Hải, PNJ, DOJI đồng loạt giao dịch vàng miếng ở mức 139 - 142 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng qua.

Riêng vàng miếng Phú Quý giảm 200.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giữ nguyên giá bán ra so với sáng qua, niêm yết ở mức 137,5 - 141,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng hôm nay (28-10): Giá vàng miếng và giá vàng nhẫn trong nước tăng ở hầu hết các thương hiệu vàng lớn. Ảnh minh họa: doanhnghieptiepthi.vn

Giá vàng miếng trong nước cập nhật sáng 28-10 như sau:

Giá vàng nhẫn trong nước hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay biến động trái chiều tại một số thương hiệu, trong khi một số thương hiệu giữ giá ổn định.

Cụ thể, vàng nhẫn SJC được giao dịch ở mức 135 - 139 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), ổn định ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với sáng qua.

Vàng nhẫn tròn Bảo Tín Mạnh Hải có giá mua vào ở mức 137 triệu đồng/lượng, tăng 1,2 triệu đồng/lượng so với với sáng qua.

Vàng nhẫn DOJI niêm yết ở mức 137,3 - 141,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

Vàng nhẫn PNJ niêm yết ở mức 137,6 - 140,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đi ngang ở cả hai chiều so với sáng qua.

Riêng vàng nhẫn Phú Quý giảm 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng qua, niêm yết ở mức 137,5 - 140,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật rạng sáng nay, giá vàng thế giới niêm yết ở mức 4.061,3 USD/ounce, tăng hơn 44 USD/ounce so với sáng qua.

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí, giá vàng thế giới tương đương khoảng 127,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới phục hồi trong phiên giao dịch ngày 27-10, vượt ngưỡng 4.000 USD/ounce khi giá dầu giảm giúp xoa dịu lo ngại lạm phát, trong bối cảnh giới đầu tư chờ quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Tuy nhiên, đồng USD mạnh lên và triển vọng chính sách tiền tệ thắt chặt tiếp tục hạn chế đà tăng của kim loại quý.

Ảnh minh họa: Kitco News

Theo Kitco News, đà phục hồi diễn ra sau khi giá dầu thô giảm do những nỗ lực ngoại giao tại Trung Đông làm dịu bớt lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng, qua đó góp phần giảm áp lực lạm phát. Dữ liệu của Conference Board cũng cho thấy chỉ số niềm tin tiêu dùng Mỹ tháng 10 tăng lên 91,7 điểm, cao hơn mức dự báo 81 điểm của giới kinh tế.

Tuy nhiên, người tiêu dùng Mỹ vẫn lo ngại chi phí sinh hoạt cao, trong khi kỳ vọng lạm phát trong 12 tháng tới duy trì ở mức 5,8%. Vì vậy, dữ liệu tích cực chưa đủ để xóa bỏ những bất định về triển vọng kinh tế và chính sách tiền tệ Mỹ.

Ông Aakash Doshi, Giám đốc chiến lược vàng tại State Street Investment Management nhận định, đồng USD mạnh lên và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ tăng đang gây sức ép lên giá vàng, do kim loại quý không mang lại lợi suất định kỳ như các tài sản sinh lãi. State Street vẫn dự báo giá vàng có thể đạt 4.750 - 5.500 USD/ounce vào cuối quý I-2027, nhưng đã hạ xác suất xảy ra kịch bản tích cực từ 70% xuống 60%, phản ánh rủi ro gia tăng trong ngắn hạn.

Trong khi đó, bà Suki Cooper, Giám đốc nghiên cứu hàng hóa toàn cầu tại Standard Chartered, cảnh báo giá vàng cần hình thành vùng đáy ổn định để tránh một đợt điều chỉnh sâu hơn. Theo bà, đợt bán tháo gần đây lan rộng sang nhiều loại tài sản, phản ánh tâm lý bất an trên thị trường và nhu cầu tiền mặt để đáp ứng các yêu cầu ký quỹ.

Thị trường hiện tập trung vào cuộc họp chính sách tiền tệ của Fed trong hai ngày 27 và 28-10. Theo các dữ liệu thị trường được Kitco dẫn lại, giới đầu tư nghiêng về khả năng Fed giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp này, nhưng vẫn quan tâm đến khả năng lãi suất tăng trở lại vào tháng 12. Nếu kỳ vọng thắt chặt chính sách tiếp tục gia tăng, đồng USD và lợi suất trái phiếu có thể duy trì sức mạnh, gây bất lợi cho vàng.

Giá bạc hôm nay

Giá bạc hôm nay tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý được niêm yết ở mức 1,707 triệu đồng/lượng (mua vào) và 1,760 triệu đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội.

Ngoài ra, tại một số điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc hiện được niêm yết ở mức 1,658 triệu đồng/lượng (mua vào) và 1,725 triệu đồng/lượng (bán ra).

Tại TP Hồ Chí Minh, giá bạc hiện ở mức 1,662 triệu đồng/lượng (mua vào) và 1,729 triệu đồng/lượng (bán ra).

Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 54,3 USD/ounce.