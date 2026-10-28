Giá vàng hôm nay 28/10 cập nhật mới nhất. Ảnh: THX-TTXVN

Bảng giá vàng SJC, vàng miếng, vàng nhẫn, vàng DOJI, vàng PNJ, vàng 9999, vàng 24K, vàng 18K, vàng 14K, vàng 10K, vàng hôm nay 28/10 tăng hay giảm? Giá vàng hôm nay 28/10 bao nhiêu một lượng?

Dưới đây là bảng giá vàng hôm nay 28/10 được cập nhật mới nhất từ Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu:

Giá vàng trong nước

Chiều 27/10, giá vàng SJC được điều chỉnh tăng 300.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng.

Cập nhật lúc 16h10 phút, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 139 - 142 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá này tăng 300.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng.

Tại Công ty Bảo Tín Minh Châu, giá vàng Rồng Thăng Long cũng đang được niêm yết ở mức 137 - 141 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Trên thị trường kim loại quý khác, giá bạc giao ngay giảm 1,6%, xuống 53,06 USD/ounce; giá bạch kim giảm 1,3%, còn 1.506,94 USD/ounce; trong khi giá palladium giảm 1,8%, xuống 1.030,75 USD/ounce.

Giá vàng thế giới

Giá vàng thế giới giảm trong phiên giao dịch ngày 27/10, chịu sức ép từ sự mạnh lên của đồng USD, trong khi các nhà đầu tư chờ đợi cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) để tìm kiếm thêm tín hiệu về triển vọng lãi suất.

Vào lúc 5 giờ 30 phút GMT (12 giờ 30 phút theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay giảm 0,3%, xuống 4.003,59 USD/ounce. Trong khi đó, giá vàng kỳ hạn giao tháng 12/2026 tại Mỹ giảm 0,5%, xuống 4.016,10 USD/ounce.

Dự báo giá vàng

Đồng USD duy trì gần mức cao nhất trong 2 tuần, khiến vàng được định giá bằng đồng bạc xanh trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua sử dụng các đồng tiền khác, qua đó làm giảm sức hấp dẫn của kim loại quý này.

Ông Ilya Spivak, Giám đốc bộ phận phân tích kinh tế vĩ mô toàn cầu tại Tastylive, nhận định giá vàng đang trong giai đoạn tích lũy, dao động trong biên độ giao dịch của phiên ngày 23/10, sau đợt giảm mạnh trong tuần trước. Theo ông, nếu giá vàng phá vỡ ngưỡng 3.900 USD/ounce, thị trường có thể chứng kiến một đợt giảm sâu đáng kể, thậm chí về lại vùng giá 3.800 USD/ounce.

Tuần trước, giá vàng lần đầu tiên giảm xuống dưới ngưỡng 4.000 USD/ounce kể từ giữa tháng 7/2026 và khép lại tuần giao dịch với mức giảm 4%, mạnh nhất trong khoảng 4 tháng. Nguyên nhân là giá năng lượng tăng cao làm gia tăng lo ngại về lạm phát, đồng thời củng cố kỳ vọng Fed sẽ tiếp tục nâng lãi suất.

Các quan chức Fed đã phát tín hiệu rằng ngân hàng trung ương Mỹ sẽ không tiếp tục tăng lãi suất ngắn hạn trong cuộc họp tuần này. Tuy nhiên, khi những lo ngại về lạm phát vẫn là vấn đề trọng tâm, các nhà đầu tư cho rằng việc tạm dừng tăng lãi suất khó có thể kéo dài.

Thị trường đang chờ đợi quyết định chính sách của Fed vào ngày 28/10, cùng báo cáo chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) dự kiến công bố ngày 29/10. Đây là thước đo lạm phát được Fed đặc biệt quan tâm trong quá trình thực hiện mục tiêu đưa lạm phát về mức 2%. Theo công cụ FedWatch của CME Group, các nhà giao dịch hiện đánh giá xác suất Fed tăng lãi suất trong tuần này vào khoảng 11%, trong khi khả năng tăng lãi suất vào tháng 12 lên tới 82%. Mặc dù vàng thường được xem là công cụ phòng ngừa rủi ro lạm phát, lãi suất cao lại làm giảm sức hấp dẫn của kim loại quý này do vàng không mang lại lợi suất.