Giá vàng hôm nay 27-9: Giới phân tích chia rẽ về giá vàng tuần tới

Sáng nay, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), thương hiệu Bảo tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng ở mức 141,4 – 144,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), duy trì ổn định ở 2 chiều mua - bán so với kết phiên giao dịch hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tương tự, Tập đoàn DOJI và Công ty Vàng bạc đá Phú Nhuận (PNJ) niêm yết giá vàng miếng ở mức 141,4 – 144,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Mức giá này không thay đổi ở cả 2 chiều mua - bán so với kết phiên giao dịch hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, Tập đoàn DOJI niêm yết vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 141,5 – 145,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết vàng nhẫn ở mức 140,9– 143,9 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), duy trì ổn định ở cả 2 chiều. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 3 triệu đồng/lượng. Thương hiệu Bảo tín Minh Châu niêm yết vàng nhẫn ở mức 141,5 – 145,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Theo Kitco News, giá vàng thế giới sáng nay ghi nhận ở mức 4.284 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.285 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 135,4 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Khảo sát mới nhất của Kitco News

Khảo sát vàng tuần này của Kitco News với 14 nhà phân tích cho thấy quan điểm khá phân hóa. Có 5 chuyên gia (36%) dự báo giá vàng tăng, 4 người (29%) dự báo giảm và 5 người (36%) cho rằng giá vàng sẽ đi ngang trong tuần tới.

Trong khi đó, khảo sát trực tuyến với 152 nhà đầu tư cá nhân cho thấy tâm lý lạc quan vẫn chiếm đa số. Có 86 người (57%) dự báo giá vàng tăng, 35 người (23%) dự báo giảm và 31 người (20%) cho rằng giá sẽ đi ngang.

Thị trường vàng tuần tới được dự báo chịu tác động từ loạt dữ liệu kinh tế Mỹ, gồm chỉ số niềm tin người tiêu dùng, việc làm JOLTS, ADP, GDP quý II, chỉ số PCE, PMI sản xuất ISM, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp và báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 9.

Kevin Grady, Chủ tịch Phoenix Futures and Options cho biết, ông tập trung theo dõi diễn biến tại Trung Đông, đặc biệt là vấn đề Iran, cùng thị trường trái phiếu và chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), thay vì chỉ dựa vào phân tích kỹ thuật.

Theo Grady, diễn biến trên thị trường trái phiếu hiện chịu tác động không chỉ từ vấn đề nợ mà còn từ sự phát triển của ngành công nghệ AI. Trong bối cảnh lợi suất và lãi suất duy trì ở mức cao, ông cho rằng vàng đang bước vào một giai đoạn mới khi vẫn có khả năng tăng giá bất chấp chi phí cơ hội nắm giữ kim loại quý cao hơn. Grady nhận định giá vàng có thể tiếp tục chịu áp lực trong ngắn hạn khi lãi suất và lợi suất còn cao, nhưng đây có thể là yếu tố hỗ trợ cho kim loại quý trong dài hạn.