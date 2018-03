Giá vàng hôm nay 27/3: Cú sốc bất ngờ, tăng dựng ngược

Giá vàng hôm nay 27/3 trên thế giới tăng vọt lên đỉnh 5 tuần do đồng USD suy giảm trong bối cảnh thị trường tài chính thế giới tiếp tục chao đảo sau những quyết định gây sốc của tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tới đầu giờ sáng 23/3 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng ở mức 1.352 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 4 trên sàn Comex New York đứng ở mức 1.354 USD/ounce.

Hiện giá vàng cao hơn 3,8% (+49,5 USD/ounce) so với cuối năm 2017. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 37,4 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, cao hơn 400 ngàn đồng so với vàng trong nước.

Vàng giảm giá chủ yếu do đồng USD bất ngờ giảm rất mạnh. Chỉ số DXY đo lường biến động giá của đồng bạc xanh so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt giảm xuống dưới ngưỡng 89,2 điểm do những diễn biến bất ngờ trên thị trường tài chính Mỹ.

Đồng USD giảm do giới đầu tư lo ngại một cuộc chiến thương mại giữa 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới: Mỹ và Trung Quốc sẽ nổ ra và tác động tiêu cực tới toàn bộ nền kinh tế và tài chính toàn cầu.

Căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc tiếp tục gia tăng khiến đồng USD giảm giá và giới đầu tư tìm tới vàng là kênh trú ẩn.

Ngay sau khi Mỹ tuyên bố sẽ áp thuế đối với lượng hàng hóa trị giá lên tới 60 tỷ USD của Trung Quốc, Bắc Kinh cũng công bố kế hoạch đáp trả quyết định của Mỹ với đề xuất danh sách 128 hàng hóa của Mỹ làm mục tiêu trả đũa.

Trước đó, những tuyên bố của ông Donald Trump đã khiến thị trường tài chính toàn cầu chao đảo. Thị trường chứng khoán Mỹ đã có những phiên tụt giảm rất mạnh. Giới đầu tư lo ngại chiến tranh thương mại sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế chung toàn cầu.

Nỗi lo chiến tranh thương mại đẩy giá vàng thế giới tăng cao lên đỉnh 5 tuần. Trong khi đó, giá vàng miếng trong nước cũng lên mức cao nhất trong vòng 2 tháng gần đây: 37 triệu đồng/lượng.

Theo các nhà phân tích, trong ngắn hạn, giá vàng vẫn sẽ theo chiều hướng đi lên do đồng USD chịu áp lực giảm khá lớn và do nhu cầu tìm nơi ẩn trú an toàn. Một số dự báo cho rằng, vàng có thể lên tới ngưỡng 1.400 USD/ounce trong thời gian tới.

Mặc dù vậy, có thông tin cho biết, Mỹ và Trung Quốc đang tiến hành đàm phán để nâng cao khả năng tiếp cận của Mỹ đối với thị trường Trung Quốc. Nếu Mỹ và Trung bớt căng thẳng, giá vàng có thể giảm trở lại.

Trước đó, tân chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell vẫn đánh giá nền kinh tế Mỹ tăng trưởng tốt nhưng dự kiến chỉ tiến hành thêm 2 lần tăng lãi suất sau lần tăng hôm 22/3 vừa qua, trái ngược với dự báo 4 lần cho cả năm 2018.

Nhận định về giá vàng tuần này, cả Wall Street và Main Street đều đưa ra nhận định khá tương đồng, theo cuộc khảo sát qua Wall Street khoảng 76% số người tham gia nhận định giá vàng tiếp tục tăng, 24% còn lại nhận định giá giảm. Còn tại cuộc khảo sát qua Main Street, khoảng 61% số người tham gia nhận định giá tăng, 30% nhận định giá giảm, 9% có quan điểm trung lập.

Phân tích kỹ thuật cho thấy, vàng vẫn trong xu hướng giảm giá. Ngưỡng kháng cự gần nhất là: 1.360 USD/ounce và sau đó là: 1.400 USD/ounce. Ngưỡng hỗ trợ gần nhất: 1.340 USD/ounce và sau đó là: 1.330 USD/ounce.

Trên thị trường vàng Việt Nam, đa số các cửa hàng vàng tăng giá vàng trong nước thêm 240-250 ngàn đồng/lượng so với phiên áp cuối tuần trước.

Tính tới cuối phiên giao dịch ngày 26/3, Tập Đoàn Vàng bạc đá quý DOJI niêm yết giá vàng SJC ở mức: 36,90 triệu đồng/lượng (mua vào) và 36,98 triệu đồng/lượng (bán ra). Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết vàng SJC ở mức: 36,84 triệu đồng/lượng (mua vào) và 37,04 triệu đồng/lượng (bán ra).

Theo Doji, cú huých của giá vàng thế giới tạo ra sự rung lắc đáng kể cho kim quý trong nước. Tính trung bình trong tuần qua, giá vàng trong nước tăng khoảng 300 nghìn đồng/lượng. Mức tăng giá tạo đà cho nhà đầu tư bán vàng ra thị trường tăng mạnh chiếm khoảng 70% trên tổng số khách tham gia giao dịch tại Doji.

V. Minh