Giá vàng hôm nay 26-9: Vàng thế giới chịu áp lực, trong nước đi ngang

Sáng nay, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), thương hiệu Bảo tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng ở mức 141,4 – 144,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), duy trì ổn định ở 2 chiều mua - bán so với kết phiên giao dịch hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tương tự, Tập đoàn DOJI và Công ty Vàng bạc đá Phú Nhuận (PNJ) niêm yết giá vàng miếng ở mức 141,4 – 144,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Mức giá này không thay đổi ở cả 2 chiều mua - bán so với kết phiên giao dịch hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, Tập đoàn DOJI niêm yết vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 141,5 – 145,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết vàng nhẫn ở mức 140,9– 143,9 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), duy trì ổn định ở cả 2 chiều. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 3 triệu đồng/lượng. Thương hiệu Bảo tín Minh Châu niêm yết vàng nhẫn ở mức 141,5 – 145,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 100.000 đồng/lượng. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Theo Kitco News, giá vàng thế giới sáng nay ghi nhận ở mức 4.284 USD/ounce, giảm 6 USD/Ounce so với kết phiên giao dịch trước đó. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.285 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 135,4 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Giá vàng trải qua thêm một tuần giảm giá khi nỗ lực duy trì trên 4.350 USD/ounce không thành công. Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng, đồng USD mạnh lên cùng kỳ vọng chính sách tiền tệ thắt chặt tiếp tục gây sức ép lên kim loại quý.

Giá vàng giao ngay mở đầu tuần ở mức 4.383,44 USD/ounce và nhanh chóng đạt đỉnh tuần 4.387,51 USD/ounce trước khi đảo chiều. Trong hai phiên đầu tuần, giá vàng giảm mạnh khi chứng khoán tăng, lợi suất trái phiếu và đồng USD đi lên, làm giảm sức hấp dẫn của vàng.

Áp lực bán gia tăng vào giữa tuần, sau những phát biểu cứng rắn từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và lo ngại lạm phát liên quan đến giá năng lượng, xung đột Mỹ - Iran. Lợi suất trái phiếu tiếp tục tăng khiến chi phí cơ hội nắm giữ vàng cao hơn, kéo giá giao ngay xuống dưới 4.300 USD/ounce và chạm đáy tuần 4.244,63 USD/ounce trong phiên thứ năm.

Đến thứ sáu, vàng phục hồi nhẹ khi giá dầu giảm, đồng USD suy yếu và kỳ vọng về khả năng đạt thỏa thuận giữa Mỹ và Iran giúp giảm bớt lo ngại quanh eo biển Hormuz. Tuy nhiên, giá vẫn không thể vượt 4.300 USD/ounce khi kỳ vọng lãi suất cao tiếp tục chi phối thị trường.

Trong khảo sát vàng hàng tuần của Kitco News, giới phân tích Phố Wall đưa ra những quan điểm trái chiều về triển vọng ngắn hạn. Marc Chandler, Giám đốc điều hành Bannockburn Global Forex cho rằng, vàng có thể tăng khi kỳ vọng về Fed đã được đẩy lên mức cao và các dữ liệu kinh tế Mỹ sắp tới có thể làm thay đổi kỳ vọng này. Trong khi đó, James Stanley, chiến lược gia thị trường cấp cao tại Forex.com nhận định lợi suất trái phiếu tiếp tục là yếu tố gây sức ép lên vàng.

Adam Button, người đứng đầu chiến lược tiền tệ tại investingLive cho rằng phần lớn đợt giảm gần đây của vàng liên quan đến lợi suất trái phiếu tăng. Theo ông, mức 4.000 USD/ounce vẫn là vùng hỗ trợ đáng chú ý, trong khi vàng có thể cần thêm thời gian để củng cố sau giai đoạn tăng mạnh từ 2.000 USD lên hơn 5.000 USD.

Trong thời gian tới, thị trường được dự báo tập trung vào các dữ liệu kinh tế Mỹ, đặc biệt là chỉ số giảm phát PCE tháng 8 và số liệu việc làm tháng 9, để đánh giá triển vọng chính sách lãi suất của Fed.