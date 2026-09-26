Giá vàng miếng trong nước hôm nay

Các thương hiệu SJC, Bảo Tín Mạnh Hải, DOJI, PNJ, Phú Quý cùng ổn định giá vàng miếng ở cả hai chiều, giao dịch vàng miếng ở mức 141,4 – 144,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng nhẫn trong nước hôm nay

Cùng xu hướng với vàng miếng, giá vàng nhẫn hôm nay cơ bản duy trì ổn định so với sáng qua, giá bán ra vàng nhẫn cao nhất ở mức 145,5 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, SJC mua vào vàng nhẫn ở mức 140,9 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 143,9 triệu đồng/lượng, ổn định ở cả hai chiều so với sáng qua.

Vàng nhẫn PNJ mua vào 141,4 triệu đồng/lượng, bán ra 144,4 triệu đồng/lượng, ổn định ở cả hai chiều so với sáng qua.

Vàng nhẫn Phú Quý mua vào 141,4 triệu đồng/lượng, bán ra 144,4 triệu đồng/lượng, ổn định ở cả hai chiều so với sáng qua.

Riêng Bảo Tín Mạnh Hải giảm 100.000 đồng/lượng so với sáng qua, mua vào vàng nhẫn 9999 ở mức 140,5 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn DOJI mua vào ở mức 141,5 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 145,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay (26-9): Vàng miếng bán ra ở mức 144,4 triệu đồng/lượng. Ảnh minh họa: vietnamnet.vn

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật sáng nay, giá vàng thế giới neo ở mức 4.285 USD/ounce, tăng hơn 20 USD/ounce so với sáng qua.

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 135,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng đã vượt qua một tuần giao dịch đầy khó khăn, khi những nỗ lực ban đầu nhằm ổn định trên ngưỡng 4.350 USD/ounce bị lấn át bởi lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng, cũng như những lo ngại dai dẳng về lạm phát liên quan đến giá năng lượng và xung đột Mỹ - Iran.

Giá vàng phục hồi nhẹ vào thứ Sáu khi giá dầu hạ nhiệt, trước những hy vọng mới về một thỏa thuận giữa Mỹ và Iran có thể giúp mở cửa trở lại eo biển Hormuz, trong khi đồng USD suy yếu và các nhà đầu tư quay trở lại thị trường. Tuy nhiên, đà phục hồi vẫn bị hạn chế bởi kỳ vọng tăng lãi suất ở mức cao và vàng giao ngay không thể lấy lại ngưỡng 4.300 USD/ounce trước khi tuần giao dịch khép lại.

Khảo sát vàng hằng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy, giới đầu tư Phố Wall chưa có quan điểm rõ ràng về hướng đi ngắn hạn của vàng, trong khi giới đầu tư Main Street vẫn duy trì đa số dự báo tăng giá, bất chấp diễn biến yếu của vàng trong tuần qua.

Tuần tới sẽ có hàng loạt dữ liệu về việc làm, cùng các báo cáo cập nhật về lĩnh vực sản xuất và sức khỏe của người tiêu dùng Mỹ, điều này sẽ ảnh hưởng đến thị trường kim loại quý. Theo đó, số liệu lạm phát hoặc việc làm mạnh hơn sẽ tiếp tục tạo áp lực lên vàng thông qua kênh lãi suất; ngược lại, dữ liệu yếu hơn sẽ kiểm nghiệm liệu đợt bán tháo trong tuần này đã phản ánh đầy đủ rủi ro Fed thắt chặt chính sách hay chưa.

Giá bạc hôm nay

Giá bạc hôm nay tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý được niêm yết ở mức 2,235 triệu đồng/lượng (mua vào) và 2,304 triệu đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội.

Ngoài ra, theo khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc trong nước hiện được niêm yết ở mức 1,899 triệu đồng/lượng (mua vào) và 1,967 triệu đồng/lượng (bán ra).

Tại TP Hồ Chí Minh, giá bạc hiện ở mức 1,903 triệu đồng/lượng (mua vào) và 1,970 triệu đồng/lượng (bán ra).

Giá bạc thế giới hiện ở mức 1,685 triệu đồng/ounce (mua vào) và 1,691 triệu đồng/ounce (bán ra).

Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 63,82 USD/ounce.