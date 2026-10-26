Giá vàng hôm nay (26-10): Giá vàng thế giới giằng co quanh ngưỡng 4.000 USD/ounce

Giá vàng miếng trong nước hôm nay

Giá vàng miếng của hầu hết các thương hiệu đứng yên so với sáng qua.

Cụ thể, giá vàng miếng các thương hiệu SJC, Bảo Tín Mạnh Hải, PNJ và Phú Quý niêm yết ở mức 138,7 - 141,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Riêng vàng miếng DOJI niêm yết ở mức 139 - 142 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Cụ thể, theo ghi nhận vào sáng nay (26-10), giá vàng miếng trên thị trường trong nước được niêm yết như sau:

Giá vàng hôm nay (26-10): Giá vàng thế giới giằng co quanh ngưỡng dưới 4.000 USD/ounce. Ảnh minh họa: nongnghiepmoitruong.vn

Giá vàng nhẫn trong nước hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay ở các thương hiệu SJC, Bảo Tín Mạnh Hải, PNJ, Phú Quý đứng yên so với sáng qua.

Riêng vàng nhẫn DOJI niêm yết ở mức 137,3 - 141,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 100.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với sáng qua.

Giá vàng nhẫn trên thị trường trong nước được niêm yết sáng nay như sau:

Giá vàng thế giới hôm nay

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng niêm yết quanh ngưỡng 4.003 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 125,5 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm các loại thuế, phí).

Theo Kitco News, giá vàng thế giới giảm xuống dưới ngưỡng 4.000 USD/ounce, ghi nhận tuần giao dịch tồi tệ nhất kể từ đầu tháng 6. Tuy nhiên, một số chuyên gia nhận định áp lực bán có thể đã lên mức quá cao, tạo điều kiện để kim loại quý phục hồi trong thời gian tới.

Ông Ole Hansen, Trưởng bộ phận Chiến lược hàng hóa tại Saxo Bank, cho rằng thị trường đang chứng kiến sự giằng co giữa các nhà giao dịch đầu cơ ngắn hạn và nhà đầu tư dài hạn. Việc giá vàng phá vỡ ngưỡng 4.065 USD/ounce đã kích hoạt thêm hoạt động bán ra theo xu hướng, trong bối cảnh lo ngại về thanh khoản gia tăng.

Theo ông Hansen, ngưỡng hỗ trợ quan trọng tiếp theo nằm tại 3.970 USD/ounce. Tuy nhiên, hoạt động đầu cơ theo chiều giảm có thể đã tiến gần mức cực đoan, mở ra khả năng giá vàng phục hồi mạnh khi các tín hiệu kỹ thuật chuyển biến tích cực.

Cùng quan điểm, bà Roukaya Ibrahim, Giám đốc chiến lược hàng hóa tại BCA Research, nhận định đợt bán tháo chưa phản ánh sự thay đổi căn bản trong triển vọng dài hạn của vàng. Các chỉ báo kỹ thuật cho thấy giá đã giảm mạnh vào vùng quá bán, tương tự giai đoạn cuối tháng 7, trước khi thị trường phục hồi đáng kể.

Dù vậy, bà Ibrahim cho rằng đồng USD mạnh và áp lực lạm phát kéo dài có thể hạn chế đà tăng, khiến giá vàng nhiều khả năng đi ngang trong ngắn hạn.

Về triển vọng, Ông Hansen cho rằng giá vàng có thể chỉ phục hồi bền vững từ cuối tháng 11, khi áp lực bán và những căng thẳng về thanh khoản trên thị trường vàng tương lai dịu bớt.

Trong tuần này, giới đầu tư sẽ tập trung theo dõi cuộc họp chính sách của Fed và dữ liệu lạm phát PCE của Mỹ để đánh giá triển vọng lãi suất và xu hướng tiếp theo của giá vàng.

Giá bạc hôm nay

Giá bạc hôm nay tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 1,840 - 1,897 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra) tại Hà Nội.

Ngoài ra, tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc trong nước hiện được niêm yết ở mức 1,651 - 1,719 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Tại TP Hồ Chí Minh giá bạc hiện ở mức 1,655 - 1,723 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Trên thị trường thế giới, giá bạc thế giới niêm yết ở ngưỡng 53,77 USD/ounce, giảm 3,07 USD/ounce so với một tuần trước.