Giá vàng hôm nay 26-10: Đi ngang

Sáng nay, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 138,7 – 141,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), duy trì ổn định ở 2 chiều mua - bán so với kết phiên giao dịch hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tương tự Công ty Vàng bạc đá Phú Nhuận (PNJ) và Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng miếng ở mức 138,7 – 141,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không thay đổi ở 2 chiều mua - bán so với kết phiên giao dịch hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, thương hiệu Bảo tín Minh Châu niêm yết vàng miếng SJC ở mức 136,8 – 141,7 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giữ nguyên so với kết phiên giao dịch hôm qua. Chênh lệch mua – bán ở mức 4,2 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, Tập đoàn DOJI niêm yết vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 137,1 – 141,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 200.000 đồng/lượng so với hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết vàng nhẫn ở mức 135– 139 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 4 triệu đồng/lượng. Thương hiệu Bảo tín Minh Châu niêm yết vàng nhẫn ở mức 136,8 – 140,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Vàng duy trì quanh ngưỡng 4.000 USD/Ounce

Theo Kitco News, giá vàng thế giới sáng nay ghi nhận ở mức 3.991 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.070 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 126,5 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Marc Chandler, Giám đốc điều hành Bannockburn Global Forex cho biết, giá vàng giao ngay đã giảm xuống dưới 3.990 USD/ounce trước cuối tuần, mức thấp nhất trong 3 tháng, trước khi phục hồi. Vùng kháng cự gần nhất được xác định trong khoảng 4.065-4.075 USD/ounce.

Theo Chandler, một nửa số ngân hàng trung ương thuộc nhóm G10 sẽ họp trong tuần tới. Dù chỉ Ngân hàng Dự trữ New Zealand được dự báo có khả năng tăng lãi suất, các ngân hàng khác, trong đó có Fed, vẫn để ngỏ khả năng nâng lãi suất trước cuối năm.

Về triển vọng giá vàng, các chuyên gia đưa ra nhận định trái chiều. Adrian Day, Chủ tịch Adrian Day Asset Management cho rằng, giá vàng có thể tiếp tục dao động quanh ngưỡng 4.000 USD/ounce, thậm chí thấp hơn đôi chút. Trong khi đó, James Stanley, chiến lược gia thị trường cấp cao tại Forex.com; và Rich Checkan, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Asset Strategies International, nghiêng về khả năng giá phục hồi.

Checkan nhận định, đợt bán tháo trên thị trường chứng khoán đã kích hoạt các lệnh gọi ký quỹ, buộc nhà đầu tư bán những tài sản có tính thanh khoản cao, trong đó có vàng, để bổ sung tiền. Áp lực này khiến giá vàng rơi xuống dưới 4.000 USD/ounce. Tuy nhiên, ông cho rằng giá khó duy trì dưới ngưỡng này trong thời gian dài và có thể phục hồi nếu cuộc họp chính sách của Fed không tạo ra bất ngờ lớn.

Ở góc nhìn thận trọng hơn, Kevin Grady, Chủ tịch Phoenix Futures and Options cho rằng, giá vàng vẫn chịu ảnh hưởng lớn từ diễn biến lãi suất và lợi suất trái phiếu. Bên cạnh đó, thanh khoản thị trường suy giảm cũng khiến giá biến động mạnh hơn khi nhà đầu tư đồng loạt thoát vị thế.