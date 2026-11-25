Giá vàng hôm nay 25/11 cập nhật mới nhất. Ảnh Đỗ Huyền - Bnews/TTXVN

Sáng 25/11, giá vàng trong nước được điều chỉnh giảm 1,5 triệu đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua.

Lúc 8h35 phút, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 128,5 - 133,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). So với cuối ngày hôm qua, mức giá này giảm 1,5 triệu đồng/lượng.

Giá bạc cũng được điều chỉnh giảm. Lúc 8h35 phút, Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá bạc miếng ở mức 1,343 - 1,385 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,21% so với cuối ngày hôm qua.

Giá vàng thế giới giảm hơn 2% vào phiên 24/11, do các tín hiệu cho thấy quan điểm cứng rắn của các quan chức Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cùng khả năng cao lãi suất sẽ tăng trong tháng 12 tới.

Giá vàng giao ngay giảm 2%, xuống 3.558,25 USD/ounce vào lúc 14 giờ 11 phút ngày 24/11 theo giờ miền Đông nước Mỹ (2 giờ 11 sáng ngày 25/11 theo giờ Việt Nam), sau khi chạm mức thấp là 3.552,46 USD/ounce trước đó trong phiên.

Giá vàng kỳ hạn tại Mỹ giảm 2,6%, xuống 3.557,80 USD/ounce.

Theo giới phân tích, giá vàng giảm do các ngân hàng trung ương, dẫn đầu là Fed, đang duy trì lập trường cứng rắn. Chủ tịch Fed tại New York, ông John Williams, trong phát biểu hôm 23/11 cho rằng tình trạng lạm phát cao dai dẳng tiếp tục thúc đẩy ngân hàng trung ương Mỹ hướng tới chính sách tiền tệ thắt chặt hơn. Ông cũng nhấn mạnh tốc độ tăng lãi suất trong tương lai sẽ phụ thuộc vào các dữ liệu kinh tế sắp tới.

Theo công cụ FedWatch của công ty tài chính CME, các nhà giao dịch hiện đã dự báo chắc chắn về việc Fed sẽ tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản trong tháng 12. Mặc dù vàng thường được xem là công cụ phòng ngừa lạm phát, lãi suất cao hơn lại làm giảm sức hấp dẫn của kim loại này, do làm tăng chi phí cơ hội khi nắm giữ một tài sản không sinh lời.

Hiện tại, thị trường đang hướng sự chú ý đến báo cáo về chi tiêu tiêu dùng cá nhân, thước đo lạm phát tại Mỹ, dự kiến được công bố trong tuần này, nhằm tìm kiếm cơ sở đoán định về chính sách của Fed trước cuộc họp tháng 12.

Bên cạnh đó, sự sụt giảm của thị trường chứng khoán Mỹ cũng đã thúc đẩy các nhà đầu tư bán tháo tài sản trên nhiều danh mục. Các chỉ số Nasdaq Composite và S&P 500 đều sụt giảm khi nhà đầu tư rút vốn khỏi các cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo sau đợt tăng giá được thúc đẩy bởi cổ phiếu Nvidia.

JP Morgan dự báo giá vàng sẽ phục hồi lên mức 4.500 USD/ounce vào cuối năm 2027, còn Commerzbank kỳ vọng kim loại quý này sẽ đạt mức 4.100 USD/ounce trong cùng khoảng thời gian đó.

Đối với các kim loại khác, giá bạc giao ngay giảm 5% xuống 40,91 USD/ounce, bạch kim giảm 3,7% xuống 1.276,63 USD/ounce và palladium giảm 4,2% xuống 855,31 USD/ounce.