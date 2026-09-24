Giá vàng hôm nay 24/9: Vàng SJC giảm bao nhiêu?

Cập nhật mới nhất giá vàng hôm nay 24/9. Ảnh: Trần Việt - TTXVN

Sáng 24/9, giá vàng SJC được điều chỉnh giảm 600.000 đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua.

Lúc 8h35 phút, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 141,9 - 144,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). So với cuối ngày hôm qua, mức giá này giảm 600.000 đồng/lượng.

Giá bạc cũng được điều chỉnh giảm. Lúc 8h35 phút, Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá bạc miếng ở mức 2,190 - 2,258 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 0,75% so với cuối ngày hôm qua.

Giá vàng thế giới giảm hơn 1% xuống mức thấp nhất gần một tuần qua vào phiên giao dịch ngày 23/9, trong bối cảnh các quan chức Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) phát đi tín hiệu ủng hộ việc tăng lãi suất, từ đó đẩy đồng USD lên mức cao nhất trong hai tháng.

Vào lúc 0 giờ 25 giờ phút ngày 24/9 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay giảm 1,7% xuống 4.282,53 USD/ounce, sau khi có thời điểm chạm mức thấp nhất kể từ ngày 17/9. Giá vàng giao tháng 12 chốt phiên cũng giảm 1,3%, xuống 4.318,40 USD/ounce.

Chuyên gia của công ty Zaner Metals cho biết giá vàng đang chịu áp lực lớn từ sự mạnh lên của đồng USD. Ông cho rằng các phát biểu của các quan chức Fed sau cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) mang thiên hướng ủng hộ thắt chặt chính sách, khiến thị trường gia tăng dự báo về khả năng sẽ có thêm ít nhất một đợt nâng lãi suất nữa trong năm nay.

Theo công cụ FedWatch của Tập đoàn CME, giới giao dịch hiện đặt cược xác suất tăng lãi suất lên tới 77% vào tháng 10 và 95% vào tháng 12. Dù vàng vốn được coi là công cụ phòng ngừa lạm phát, việc lãi suất tăng cao lại làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ loại tài sản không sinh lãi này.

Bên cạnh đó, đồng USD leo lên mức cao nhất trong hai tháng đã khiến vàng, vốn được định giá bằng đồng tiền này, trở nên đắt hơn với người mua nắm giữ các đồng tiền khác.

Trên thị trường các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay giảm 3,9% xuống 64,45 USD/ounce, còn giá bạch kim giảm 5% xuống 1.741,83 USD/ounce.