Giá vàng hôm nay (24-9): Bật tăng

Giá vàng miếng trong nước hôm nay

Các thương hiệu SJC, Bảo Tín Mạnh Hải, PNJ, DOJI, Phú Quý cùng niêm yết giá vàng miếng ở mức 142,5 - 145,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng qua.

Ảnh minh họa: 24h.com.vn

Giá vàng miếng trong nước cập nhật sáng 24-9 như sau:

Giá vàng nhẫn trong nước hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay đảo chiều tăng.

Cụ thể, SJC giao dịch vàng nhẫn ở ngưỡng 142 - 145 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng qua.

Vàng nhẫn tròn Bảo Tín Mạnh Hải mua vào ở mức 141,3 triệu đồng/lượng, tăng 300.000 đồng/lượng so với sáng qua.

Vàng nhẫn DOJI niêm yết ở mức 142 - 146 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên giá ở cả hai chiều so với sáng qua.

Vàng nhẫn PNJ giao dịch ở mức 142,5 - 145,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng qua.

Vàng nhẫn Phú Quý giao dịch ở mức 142,2 - 145,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng qua.

Giá vàng thế giới hôm nay

Giá vàng thế giới sáng nay niêm yết ở ngưỡng 4.295,5 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí, giá vàng thế giới tương đương khoảng 136 triệu đồng/lượng.

Ảnh minh họa: kitco.com

Giá vàng thế giới giảm hơn 1% trong phiên thứ Tư khi những tín hiệu cứng rắn từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) làm gia tăng kỳ vọng lãi suất có thể tiếp tục tăng. Đồng USD theo đó vọt lên mức cao nhất trong hai tháng, gây thêm sức ép lên kim loại quý vốn không mang lại lợi suất.

Trong bản bình luận thị trường mới nhất, Ryan McKay, Chiến lược gia hàng hóa cấp cao tại TD Securities, cho biết mặc dù vàng tiếp tục đối mặt với những khó khăn do lãi suất cao hơn, nhưng nhu cầu đầu tư cơ bản vẫn kiên cường và đang bắt đầu mạnh lên ở một số phân khúc quan trọng của thị trường.

“Thời điểm cho đợt tăng giá tiếp theo của vàng đang đến gần”, McKay nói. “Kim loại quý này đã chứng tỏ khả năng giữ vững giá trị bất chấp các đợt tăng lãi suất của Fed, và với sự quan tâm ngày càng tăng của nhà đầu tư và ngân hàng trung ương, vàng dường như sẵn sàng cho một đợt tăng giá mạnh mẽ trở lại mức trên 5.000 USD/ounce vào năm 2027”.

Mặc dù lãi suất tăng và lợi suất thực tế cao thường được cho là sẽ gây áp lực lên kim loại quý không sinh lời này, McKay cho biết mối quan hệ truyền thống của vàng với lãi suất vẫn bị phá vỡ.

Ông lưu ý rằng có tiền lệ lịch sử cho thấy giá vàng thường tăng cùng với lãi suất thực tăng, đặc biệt khi các rủi ro kinh tế vĩ mô khác chi phối tâm lý nhà đầu tư. TD Securities nhận thấy sự bất ổn địa chính trị gia tăng, xu hướng giảm đô la Mỹ, lo ngại về sự mất giá tiền tệ, điều kiện tài chính xấu đi và nỗi lo lạm phát dai dẳng tiếp tục hỗ trợ nhu cầu đầu tư.

Đồng thời, McKay chỉ ra rằng thị trường đã phản ánh vào giá cả ba lần tăng lãi suất nữa của Cục Dự trữ Liên bang. Ông cho rằng điều đó tạo ra rủi ro bất đối xứng đối với vàng, vì bất kỳ sự thất bại nào của ngân hàng trung ương trong việc đáp ứng những kỳ vọng đó đều có thể đẩy nhanh đà tăng giá của kim loại quý này...

Bất chấp áp lực bán ra gia tăng, một ngân hàng vẫn tiếp tục nhận thấy khả năng phục hồi tiềm tàng của vàng ngay cả khi kim loại quý này đối mặt với chi phí cơ hội ngày càng tăng sau khi Cục Dự trữ Liên bang bắt đầu chu kỳ thắt chặt chính sách tiền tệ mới vào tuần trước.

Trong báo cáo mới nhất về kim loại quý, các nhà phân tích hàng hóa tại BMO Capital Markets chỉ ra rằng nhu cầu đầu tư vẫn tương đối mạnh mẽ khi các nhà đầu tư tiếp tục phòng ngừa rủi ro trước các vấn đề liên quan đến việc giảm giá trị đồng tiền và những lo ngại xung quanh tính bền vững tài chính của Mỹ. Đồng thời, họ cũng lưu ý rằng nhu cầu vàng toàn cầu tăng trở lại đang tạo ra động lực mới cho giá vàng...

Giá bạc hôm nay

Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc niêm yết ở mức 2,207 triệu đồng/lượng mua vào và 2,275 triệu đồng/lượng bán ra tại Hà Nội.

Ngoài ra, theo khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc trong nước hiện niêm yết ở mức 1,942 triệu đồng/lượng mua vào và 2,01 triệu đồng/lượng bán ra.

Tại TP Hồ Chí Minh, giá bạc hiện ở mức 1,946 triệu đồng/lượng mua vào và 2,014 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 66,44 USD/ounce.