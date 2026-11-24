Giá vàng miếng trong nước hôm nay

Giá vàng miếng đồng loạt tăng mạnh 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với sáng qua.

Cụ thể, vàng miếng các thương hiệu SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Mạnh Hải đồng loạt tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với sáng qua, niêm yết ở mức 130 - 135 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Vàng miếng Phú Quý tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng qua, niêm yết ở mức 129,5 - 135 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Cụ thể, theo ghi nhận vào sáng nay (24-11), giá vàng miếng trên thị trường trong nước được niêm yết như sau:

Giá vàng nhẫn trong nước hôm nay

Cùng xu hướng với vàng miếng, giá vàng nhẫn cũng đồng loạt tăng mạnh ở các thương hiệu so với sáng qua.

Giá vàng hôm nay (24-11): Giá vàng miếng và vàng nhẫn tăng mạnh. Ảnh minh họa: Phunutoday.vn

Cụ thể, vàng nhẫn SJC tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng qua, niêm yết ở mức 128,8 – 134,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Vàng nhẫn Bảo Tín Mạnh Hải mua vào ở mức 130,5 triệu đồng/lượng, tăng 2,7 triệu đồng/lượng so với sáng qua.

Vàng nhẫn DOJI niêm yết ở mức 129,8- 134,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,8 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng qua

Vàng nhẫn PNJ giao dịch ở mức 127 – 132,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng qua.

Vàng nhẫn Phú Quý niêm yết ở mức 129,5- 133,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng qua.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật sáng nay, giá vàng thế giới niêm yết ở mức 3.634,6 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 113,8 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm các loại thuế, phí).

Giá vàng giao ngay tăng mạnh trong phiên giao dịch đầu ngày thứ Hai tại Mỹ, được hỗ trợ bởi hoạt động mua vào, mua bù bán khống và kỳ vọng giảm về việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) thắt chặt chính sách tiền tệ mạnh mẽ sau đợt bán tháo mạnh trên thị trường tài chính toàn cầu tuần trước.

Ảnh minh họa: kitco.com

Sự phục hồi này diễn ra sau một tuần đầy khó khăn đối với kim loại quý. Giá vàng giảm khoảng 9%, mức giảm hàng tuần mạnh nhất kể từ tháng 3, và chạm mức thấp nhất trong 14 tháng.

David Morrison, nhà phân tích thị trường cấp cao tại Trade Nation nhấn mạnh vai trò của đợt bán tháo cổ phiếu gần đây do trí tuệ nhân tạo thúc đẩy, lưu ý rằng các nhà đầu tư buộc phải thanh lý vàng và bạc để huy động tiền mặt và đáp ứng các yêu cầu ký quỹ đối với các vị thế công nghệ sử dụng đòn bẩy. Ông cho rằng đợt giảm giá gần đây có thể đại diện cho làn sóng thanh lý cuối cùng, với các nhà giao dịch giảm giá có khả năng sẽ càng có xu hướng chốt lời. Sự điều chỉnh trên diện rộng của thị trường chứng khoán đã làm phức tạp vai trò trú ẩn an toàn truyền thống của vàng.

Kỳ vọng lạm phát giảm nhẹ, kết hợp với những lo ngại về tăng trưởng kinh tế sau đợt bán tháo cổ phiếu ngành công nghệ, đã khuyến khích các nhà giao dịch đánh giá lại triển vọng chính sách của Fed. Thị trường vẫn dự đoán sẽ có thêm một đợt tăng lãi suất vào tháng 12, nhưng kỳ vọng về việc thắt chặt chính sách mạnh mẽ hơn đã giảm bớt.

Tâm điểm chú ý của thị trường trong tuần này là báo cáo chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ, dự kiến công bố vào thứ Tư. Đây là thước đo lạm phát quan trọng được Fed theo dõi sát sao nhằm đưa lạm phát về mục tiêu 2%.

Căng thẳng địa chính trị vẫn là một yếu tố ảnh hưởng khác đến kim loại quý. Cuộc xung đột chưa được giải quyết giữa Mỹ và Israel với Iran tiếp tục đe dọa cơ sở hạ tầng năng lượng và vận tải thương mại quanh eo biển Hormuz.

Giá bạc hôm nay

Giá bạc hôm nay tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý được niêm yết ở mức 1,333 triệu đồng/lượng (mua vào) và 1,374 triệu đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội.

Ngoài ra, tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc trong nước hiện được niêm yết ở mức 1,283 triệu đồng/lượng (mua vào) và 1,351 triệu đồng/lượng (bán ra).

Tại TP Hồ Chí Minh, giá bạc hiện ở mức 1,287 triệu đồng/lượng (mua vào) và 1,355triệu đồng/lượng (bán ra).

Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 41,72 USD/ounce.