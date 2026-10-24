Giá vàng hôm nay 24-10: Vàng trong nước giảm, thế giới thủng mốc 4.000 USD/ounce

Sáng nay, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 138,7 – 141,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng ở 2 chiều mua - bán so với kết phiên giao dịch hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tương tự Công ty Vàng bạc đá Phú Nhuận (PNJ) và Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng miếng ở mức 138,7 – 141,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng ở 2 chiều mua - bán so với kết phiên giao dịch hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, thương hiệu Bảo tín Minh Châu niêm yết vàng miếng SJC ở mức 137,1 – 141,7 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng so với kết phiên giao dịch hôm qua. Chênh lệch mua – bán ở mức 4,2 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, Tập đoàn DOJI niêm yết vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 137,2 – 141,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng so với kết phiên giao dịch hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết vàng nhẫn ở mức 135– 139 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), duy trì ổn định so với kết phiên giao dịch hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 4 triệu đồng/lượng. Thương hiệu Bảo tín Minh Châu niêm yết vàng nhẫn ở mức 137,1 – 141,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng so với hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Vàng tiếp tục lao dốc

Theo Kitco News, giá vàng thế giới sáng nay ghi nhận ở mức 3.994 USD/ounce, giảm 23 USD/Ounce so với cùng thời điểm hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.070 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 126,5 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Giá vàng giảm mạnh trong tuần này khi giá dầu tăng, áp lực lạm phát dai dẳng và kỳ vọng Fed duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt lấn át nhu cầu trú ẩn an toàn. Đáng chú ý, làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ trong phiên thứ năm đã kích hoạt hoạt động thanh lý trên diện rộng, kéo giá vàng xuống dưới ngưỡng 4.000 USD/ounce.

Giá vàng giao ngay mở cửa tuần ở mức 4.164,69 USD/ounce và tăng lên mức cao nhất tuần là 4.190,17 USD/ounce, trong bối cảnh thị trường theo dõi căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Iran cùng nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng qua eo biển Hormuz. Tuy nhiên, đà tăng nhanh chóng đảo chiều khi giá năng lượng và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đi lên, củng cố kỳ vọng Fed tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt.

Áp lực bán gia tăng trong hai phiên đầu tuần, kéo giá vàng xuống dưới 4.150 USD/ounce, khi thị trường đánh giá các số liệu lạm phát CPI và PPI của Mỹ cao hơn dự báo. Giá vàng phục hồi nhẹ trong phiên thứ tư nhờ lợi suất trái phiếu giảm, nhưng đà hồi phục không kéo dài do lo ngại Fed có thể tăng lãi suất trước khi kết thúc năm.

Đến thứ năm, giá vàng lao dốc khi làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ lan rộng, bất chấp lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ và đồng đô la suy yếu. Những lo ngại về lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), khả năng Nhật Bản can thiệp vào thị trường tiền tệ và căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục gia tăng bất ổn. Sang thứ sáu, giá vàng giảm xuống mức thấp nhất tuần là 3.975,10 USD/ounce, thấp nhất kể từ đầu tháng 6, trước khi dao động quanh ngưỡng 4.000 USD/ounce vào cuối tuần.