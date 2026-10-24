Giá vàng hôm nay (24-10): Vàng thế giới rơi xuống dưới 4.000 USD/ounce

Giá vàng miếng trong nước hôm nay

Giá vàng miếng hôm nay tiếp tục giảm tại hầu hết các thương hiệu vàng lớn.

Cụ thể, các thương hiệu SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Mạnh Hải đồng loạt giao dịch vàng miếng ở mức 139 - 142 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng qua.

Riêng vàng miếng Phú Quý mua vào thấp hơn các thương hiệu khác là 1 triệu đồng/lượng, niêm yết ở mức 138 - 142 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 400.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giữ nguyên giá bán ra so với sáng qua.

Giá vàng hôm nay (24-10): Giá vàng miếng và giá vàng nhẫn trong nước tiếp tục giảm ở các thương hiệu. Ảnh minh họa: vtcnews.vn

Giá vàng miếng trong nước cập nhật sáng 24-10 như sau:

Giá vàng nhẫn trong nước hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay tiếp tục có sự khác biệt giữa các thương hiệu, giá bán ra vàng nhẫn cao nhất ở mức 141,5 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, SJC giao dịch vàng nhẫn ở mức 135 - 139 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng qua.

Vàng nhẫn DOJI giao dịch ở mức 137,5 - 141,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 700.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng qua.

Các thương hiệu PNJ và Phú Quý cùng niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 138 - 141 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 400.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng qua.

Riêng vàng nhẫn tròn Bảo Tín Mạnh Hải mua vào ở mức 136,4 triệu đồng/lượng, giảm 700.000 đồng/lượng so với sáng qua.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật rạng sáng nay, giá vàng thế giới niêm yết ở mức 3.996,9 USD/ounce, giảm hơn 4% so với đầu tuần và ghi nhận đợt bán tháo mạnh nhất kể từ đầu tháng 6.

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí, giá vàng thế giới tương đương khoảng 125,4 triệu đồng/lượng.

Ảnh minh họa: kitco.com

Giá vàng thế giới tiếp tục giảm mạnh trong phiên giao dịch cuối tuần khi áp lực bán kỹ thuật và lo ngại thanh khoản trên thị trường tài chính lấn át tác động tích cực từ đà giảm của lợi suất trái phiếu Mỹ. Dù lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm xuống dưới 5% khi nhà đầu tư tìm đến tài sản an toàn, vàng vẫn chịu sức ép từ đồng USD và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt để kiểm soát lạm phát.

Theo các nhà phân tích, lạm phát dai dẳng đang cản trở đà tăng của vàng, khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì định hướng chính sách tiền tệ thắt chặt, hỗ trợ đồng USD và làm gia tăng sức ép lên kim loại quý không sinh lãi.

Ông Ole Hansen, Trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa tại Saxo Bank cho biết, thị trường đang giằng co giữa hoạt động bán ra của các nhà đầu tư ngắn hạn và nhu cầu mua vàng dài hạn vẫn vững chắc. Ông nhận định, ngưỡng 3.970 USD/ounce là vùng hỗ trợ quan trọng tiếp theo, giá vàng cần vượt lại 4.230 USD/ounce để củng cố tín hiệu đợt điều chỉnh đã kết thúc.

Trong khi đó, bà Roukaya Ibrahim, Chiến lược gia trưởng về hàng hóa tại BCA Research cho rằng, đợt giảm giá gần đây chưa hẳn báo hiệu xu hướng đi xuống kéo dài. Các tín hiệu kỹ thuật cho thấy vàng đang ở vùng quá bán, mở ra khả năng phục hồi, dù đồng USD mạnh và áp lực lạm phát vẫn hạn chế đà tăng.

Ông Neil Welsh, Trưởng bộ phận kim loại tại Britannia Global Markets nhận định, đợt bán tháo chủ yếu phản ánh biến động thị trường hơn là sự thay đổi trong triển vọng dài hạn của vàng. Nhu cầu mua vào ổn định của các ngân hàng trung ương có thể tiếp tục hỗ trợ giá.

Tuần tới, thị trường sẽ tập trung theo dõi cuộc họp chính sách tiền tệ của Fed cùng các dữ liệu GDP quý III và Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ. Khả năng Fed tiếp tục duy trì lập trường cứng rắn để kiểm soát lạm phát có thể khiến vàng chịu sức ép, trong khi nhu cầu trú ẩn và đa dạng hóa danh mục đầu tư vẫn là những yếu tố hỗ trợ triển vọng dài hạn của kim loại quý.

Giá bạc hôm nay

Giá bạc hôm nay tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý được niêm yết ở mức 1,848 triệu đồng/lượng (mua vào) và 1,905 triệu đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội.

Ngoài ra, tại một số điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc hiện được niêm yết ở mức 1,664 triệu đồng/lượng (mua vào) và 1,732 triệu đồng/lượng (bán ra).

Tại TP Hồ Chí Minh, giá bạc hiện ở mức 1,668 triệu đồng/lượng (mua vào) và 1,735 triệu đồng/lượng (bán ra).

Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 53,8 USD/ounce.