Giá vàng miếng trong nước hôm nay

Giá vàng miếng của một số thương hiệu đứng yên so với sáng qua.

Cụ thể, giá vàng miếng các thương hiệu SJC, Bảo Tín Mạnh Hải, PNJ và DOJI niêm yết ở mức 139,3 - 142,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Riêng vàng miếng Phú Quý niêm yết ở mức 138,4 - 142 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng qua.

Theo ghi nhận vào sáng nay (23-10), giá vàng miếng trên thị trường trong nước được niêm yết như sau:

Giá vàng hôm nay (23-10): Giá vàng thế giới giảm mạnh. Ảnh minh họa: baohatinh.vn

Giá vàng nhẫn trong nước hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay tăng, giảm trái chiều ở các thương hiệu, giá bán ra vàng nhẫn cao nhất ở mức 142,2 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, theo ghi nhận vào sáng nay (23-10), giá vàng nhẫn trên thị trường trong nước được niêm yết như sau:

Giá vàng thế giới hôm nay

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng niêm yết ở ngưỡng 4.028,1 USD/ounce, giảm hơn 100 USD/ounce so với sáng qua. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 126,3 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm các loại thuế, phí).

Theo Kitco, giá vàng thế giới giảm mạnh do căng thẳng leo thang tại eo biển Hormuz đẩy giá dầu tăng cao, làm gia tăng lo ngại lạm phát và củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ.

Dữ liệu mới nhất cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại Mỹ trong tuần kết thúc ngày 17-10 giảm 6.000 đơn, xuống còn 194.000 đơn, thấp hơn mức dự báo 200.000 đơn. Thị trường hiện nghiêng về khả năng Fed giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp ngày 27 và 28-10, trong khi xác suất tăng thêm 0,25 điểm phần trăm vào tháng 12 tới ở mức khoảng 86%.

Căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang sau các thông tin về những vụ tấn công mới nhằm vào tàu thương mại tại eo biển Hormuz, đẩy giá dầu Brent lên khoảng 112,41 USD/thùng và dầu WTI (dầu ngọt nhẹ Mỹ) tiến sát 100 USD/thùng. Giá năng lượng tăng làm gia tăng áp lực lạm phát, qua đó hạn chế sức hấp dẫn của vàng, dù nhu cầu trú ẩn an toàn được hỗ trợ.

Theo ông Chris Mancini, đồng quản lý danh mục đầu tư của Quỹ Gabelli Gold Fund (GOLDX), nhận định triển vọng dài hạn của giá vàng vẫn tích cực, bất chấp những áp lực trong ngắn hạn. Theo ông, xung đột tại Iran và tình trạng gián đoạn vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz khiến giá năng lượng tăng cao, làm gia tăng áp lực lạm phát và củng cố kỳ vọng Fed tiếp tục nâng lãi suất, qua đó gây sức ép lên giá vàng.

Tuy nhiên, chuyên gia này cho rằng, những yếu tố trên chỉ đang trì hoãn đà tăng của giá vàng, chứ không làm thay đổi triển vọng dài hạn, bởi việc duy trì lãi suất và giá dầu ở mức cao cuối cùng sẽ tác động tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế, buộc Fed phải xem xét lại chính sách tiền tệ. Đặc biệt, nếu báo cáo việc làm tháng 10 của Mỹ cho thấy nền kinh tế mất 100.000 việc làm, giá vàng có thể tăng vọt, khi thị trường kỳ vọng Fed tạm dừng chu kỳ thắt chặt chính sách tiền tệ.

Dù vậy, ông Mancini thừa nhận thời điểm vàng bước vào đợt tăng giá mạnh tiếp theo vẫn chưa thể xác định.

Giá bạc hôm nay

Giá bạc hôm nay tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 1,913 - 1,972 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra) tại Hà Nội.

Ngoài ra, theo khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc trong nước hiện được niêm yết ở mức 1,706 - 1,773 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Tại TP Hồ Chí Minh, giá bạc hiện ở mức 1,710 - 1,777 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 56,73 USD/ounce, giảm 0,76 USD/ounce.