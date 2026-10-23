Giá vàng hôm nay 23/10 cập nhật mới nhất. Ảnh: THX/TTXVN phát

Bảng giá vàng SJC, vàng miếng, vàng nhẫn, vàng DOJI, vàng PNJ, vàng 9999, vàng 24K, vàng 18K, vàng 14K, vàng 10K, vàng hôm nay 23/10 tăng hay giảm? Giá vàng hôm nay 23/10 bao nhiêu một lượng?

Dưới đây là bảng giá vàng hôm nay 23/10 được cập nhật mới nhất từ Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu:

Giá vàng trong nước

Chiều 22/10, giá vàng SJC tiếp tục được giữ nguyên so với đầu giờ sáng.

Cập nhật lúc 16h5 phút, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 139,3 - 142,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá này được duy trì kể từ đầu giờ sáng ngày hôm qua.

Tại Công ty Bảo Tín Minh Châu, giá vàng Rồng Thăng Long cũng đang được niêm yết ở mức 138,1 - 142,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng thế giới

Trong phiên ngày 22/10, giá vàng trên thị trường châu Á giảm hơn 1% khi giá dầu đi lên làm dấy lên lo ngại lạm phát, đồng thời củng cố kỳ vọng lãi suất sẽ duy trì ở mức cao trong thời gian dài hơn. Giới đầu tư hiện đang hướng sự chú ý đến cuộc họp của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) vào tuần tới để tìm manh mối về định hướng chính sách.

Chiều 22/10, giá vàng giao ngay giảm 1,3% xuống 4.085,29 USD/ounce, mức thấp nhất kể từ ngày 14/10. Trong khi đó, giá vàng giao kỳ hạn tháng 12/2026 của Mỹ giảm 1,2% xuống mức 4.100,90 USD/ounce.

Trên thị trường các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay giảm 3,3% xuống 56,05 USD/ounce. Giá bạch kim giảm 2,2% xuống 1.593,05 USD/ounce, trong khi giá palladium giảm 2,7% xuống 1.057,32 USD/ounce.

Dự báo giá vàng

Chuyên gia phân tích thị trường cấp cao Kelvin Wong tại công ty tài chính OANDA nhận định, nếu giá dầu tiếp tục tăng, dự báo lạm phát có thể gia tăng, kéo theo khả năng lãi suất bị đẩy lên cao hơn trong dài hạn và gây áp lực lên giá vàng.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu đã tăng trong phiên này sau khi Mỹ yêu cầu một số nhân viên ngoại giao và thành viên gia đình rời khỏi Saudi Arabia do các cuộc tấn công của lực lượng Houthi tại nước này.

Mặc dù lạm phát dai dẳng, phần lớn do giá năng lượng cao, đang củng cố lập luận thắt chặt chính sách tiền tệ, các quan chức Fed được dự báo sẽ giữ thái độ kiên nhẫn ở thời điểm hiện tại. Theo công cụ FedWatch của CME, các nhà giao dịch dự đoán chỉ có 15% khả năng Fed tăng lãi suất tại cuộc họp ngày 27-28/10 tới, nhưng tỷ lệ đặt cược cho một đợt tăng vào tháng 12/2026 lên tới 91%.

Tuần tới, thị trường cũng sẽ chờ đón dữ liệu Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE), thước đo lạm phát quan trọng được Fed theo dõi sát sao để hướng tới mục tiêu 2%.

Theo chuyên gia Wong, việc nhà đầu tư dự báo lãi suất tiếp tục neo cao ở cả kỳ hạn ngắn và dài đã làm giảm sức hấp dẫn của vàng, do làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ tài sản không sinh lời này.

Chuyên gia Wang Tao cho rằng giá vàng giao ngay vẫn đang hướng tới mức đáy của ngày 14/10 là 4.073 USD/ounce. Tuy nhiên, nếu vượt qua mức kháng cự 4.135 USD/ounce, giá vàng có khả năng phục hồi lên vùng 4.150-4.169 USD/ounce.