Giá vàng hôm nay 22/9: Vàng SJC đi ngang

Cập nhật mới nhất giá vàng hôm nay 22/9. Ảnh: Ảnh: Danh Lam - TTXVN

Lúc 8h30 phút, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn và Tập đoàn Phú Quý cùng niêm yết giá vàng SJC ở mức 143,6 - 146,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). So với cuối ngày hôm qua, mức giá này vẫn được giữ nguyên.

Giá bạc lại được điều chỉnh tăng. Lúc 8h30 phút, Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá bạc miếng ở mức 2,240 - 2,309 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 0,22% so với cuối ngày hôm qua.

Giá vàng thế giới giảm trong phiên 21/9, khi khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục thắt chặt chính sách trong năm nay, cùng với các tín hiệu cứng rắn từ các ngân hàng trung ương lớn khác, đã đẩy đồng USD lên cao.

Giá vàng giao ngay giảm 0,6% xuống 4.349,94 USD/ounce trong phiên này, sau khi đã giảm hơn 1% xuống mức thấp nhất trong phiên là 4.322,19 USD/ounce trước đó. Giá vàng kỳ hạn của Mỹ chốt phiên giảm 0,9%, ở mức 4.383,90 USD.

Đồng USD nhích nhẹ so với rổ 6 đồng tiền mạnh khác, tiếp đà tăng sau khi đợt tăng lãi suất của Fed giúp đồng tiền này tăng hơn 1% vào tuần trước. Đồng bạc xanh mạnh lên khiến vàng trở nên đắt hơn đối với những người nắm giữ các loại tiền tệ khác.

Theo giới phân tích, những lo ngại dai dẳng trong giới đầu cơ về chính sách tiền tệ thắt chặt của Mỹ đã đẩy chỉ số đồng USD lên mức cao nhất trong hơn 2 tháng vào ngày 18/9. Những yếu tố bất lợi này đang gây áp lực lên thị trường kim loại quý.

Theo công cụ FedWatch của công ty tài chính CME, các nhà giao dịch đang dự báo xác suất 88% về khả năng Fed sẽ tăng lãi suất vào tháng 12 tới.

Vàng thường được coi là công cụ phòng ngừa lạm phát, nhưng lại mất đi sức hấp dẫn so với các tài sản sinh lời trong môi trường lãi suất cao.

Xung đột tại Trung Đông đã đẩy giá năng lượng lên cao, làm gia tăng lo ngại về lạm phát và củng cố lập trường chính sách thắt chặt của các ngân hàng trung ương, khiến giá vàng giảm 17% so với mức đỉnh đạt được vào ngày 27/2.

Chủ tịch Fed chi nhánh Minneapolis, ông Neel Kashkari, trong phát biểu cuối tuần qua đã nói lạm phát đang ở mức quá cao trên tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế Mỹ, chứ không chỉ riêng giá dầu.

Trong phiên này, giá bạc giao ngay giảm 0,4% xuống 65,99 USD/ounce, giá bạch kim tăng 0,3% lên 1.805,83 USD/ounce, trong khi giá palladium tăng 0,4% lên 1.307,33 USD/ounce.