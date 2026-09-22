Giá vàng hôm nay 22-9: Vàng miếng giảm 1 triệu đồng/lượng

Sáng nay, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 143,6 – 146,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều mua - bán so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tương tự, Tập đoàn DOJI và Công ty Vàng bạc đá Phú Nhuận (PNJ) niêm yết giá vàng miếng ở mức 143,6 – 146,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, thương hiệu Bảo tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng ở mức 142,6 – 146,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, Tập đoàn DOJI niêm yết vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 142,5 – 146,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,5 triệu đồng/lượng so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết vàng nhẫn ở mức 143,1– 146,1 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 3 triệu đồng/lượng. Thương hiệu Bảo tín Minh Châu niêm yết vàng nhẫn ở mức 142,6 – 146,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Biểu đồ vàng thế giới

Theo Kitco News, giá vàng thế giới sáng nay ghi nhận ở mức 4.346 USD/ounce, giảm 30 USD/Ounce so với kết phiên giao dịch trước đó. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.285 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 137,3 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Giá vàng giao ngay giảm nhẹ khi lợi suất trái phiếu kho bạc tăng và đồng USD mạnh lên gây sức ép lên kim loại quý. Trong khi đó, nhu cầu trú ẩn an toàn liên quan đến căng thẳng Mỹ-Iran và việc hạn chế giao thông qua eo biển Hormuz phần nào hỗ trợ giá.

Các dữ liệu kinh tế cho thấy đà tăng trưởng công nghiệp chậm lại và nhu cầu kỳ hạn yếu hơn, nhưng chưa đủ để làm giảm lo ngại về lạm phát của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Chủ tịch Fed chi nhánh Chicago Austan Goolsbee cho rằng các cú sốc nguồn cung có thể tạo ra sự đánh đổi giữa việc làm và lạm phát, khiến thị trường tiếp tục theo dõi tác động của giá dầu, lạm phát dịch vụ và nhu cầu liên quan đến trí tuệ nhân tạo đối với chính sách tiền tệ.

Fed đã nâng lãi suất quỹ liên bang thêm 25 điểm cơ bản lên 3,75-4% trong tuần trước. Lợi suất ngắn hạn ổn định và đồng USD mạnh lên đang hạn chế khả năng vàng tăng mạnh, dù các yếu tố địa chính trị vẫn duy trì nhu cầu trú ẩn.

Naeem Aslam, Giám đốc đầu tư tại Zaye Capital Markets nhận định, giá vàng đang giằng co giữa nhu cầu trú ẩn an toàn trước những căng thẳng địa chính trị và áp lực từ lợi suất trái phiếu cao. Theo ông, triển vọng của bạc tiếp tục chịu tác động đồng thời từ chính sách tiền tệ và nhu cầu công nghiệp.

Về kỹ thuật, vùng kháng cự gần nhất của vàng được xác định tại 4.407,27 USD/ounce và 4.530 USD/ounce. Nếu vượt qua vùng này, mục tiêu tiếp theo là 4.800 USD và 5.000 USD/ounce. Ở chiều ngược lại, vùng hỗ trợ gần nhất là 4.341,90 USD và 4.300 USD/ounce; nếu xuyên thủng, giá có thể hướng xuống 4.150 USD/ounce.