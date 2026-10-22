Giá vàng hôm nay 22-10: Vàng nhẫn tăng nhẹ

Sáng nay, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 139,3 – 142,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), duy trì ổn định ở 2 chiều mua - bán so với kết phiên giao dịch hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 3 triệu đồng/lượng

Tương tự Công ty Vàng bạc đá Phú Nhuận (PNJ) và Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng miếng ở mức 139,3 – 142,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không thay đổi ở cả 2 chiều mua - bán so với kết phiên giao dịch hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, thương hiệu Bảo tín Minh Châu niêm yết vàng miếng SJC ở mức 138,1 – 142,3 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Chênh lệch mua – bán ở mức 4,2 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, Tập đoàn DOJI niêm yết vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 138,2 – 142,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 200.000 đồng/lượng so với kết phiên giao dịch hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết vàng nhẫn ở mức 137,4– 140,9 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 3,5 triệu đồng/lượng. Thương hiệu Bảo tín Minh Châu niêm yết vàng nhẫn ở mức 138,1 – 142,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Biểu đồ vàng thế giới

Theo Kitco News, giá vàng thế giới sáng nay ghi nhận ở mức 4.115 USD/ounce, giảm 1 USD/Ounce so với cùng thời điểm hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.070 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 129,7 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Theo Evy Hambro, người đứng đầu bộ phận đầu tư theo chủ đề và ngành toàn cầu tại BlackRock, giá vàng có triển vọng tăng trong dài hạn khi nợ công, thâm hụt ngân sách và nguy cơ mất giá tiền tệ ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, kim loại quý này vẫn có thể biến động trong ngắn hạn do những thay đổi trong kỳ vọng về chính sách tiền tệ và lãi suất.

Trả lời phỏng vấn MoneyWeek, Hambro cho rằng, thị trường trái phiếu chính phủ đang phát đi tín hiệu cảnh báo về áp lực nợ công và tình trạng thâm hụt ngân sách ngày càng lớn. Trong bối cảnh đó, các tài sản thực như vàng, hàng hóa và cơ sở hạ tầng có thể giúp nhà đầu tư bảo vệ sức mua trước nguy cơ mất giá tiền tệ.

Theo Hambro, vàng đã chứng minh vai trò lưu trữ giá trị trong dài hạn. Ông dẫn chứng giá vàng tăng từ khoảng 400 USD/ounce khi ông bắt đầu sự nghiệp hơn 30 năm trước lên khoảng 4.000 USD/ounce hiện nay đã cho thấy khả năng bảo toàn giá trị của kim loại quý qua thời gian.

Hambro cũng nhận định vàng đang dần trở lại danh mục đầu tư sau thời gian bị thu hẹp tỷ trọng vào đầu những năm 2000. Ông xem vàng như một hình thức bảo hiểm trước rủi ro thị trường, dù tài sản này có thể hoạt động kém hiệu quả trong một số giai đoạn.

Ông cho rằng nhà đầu tư có thể duy trì tỷ trọng vàng bằng cách tái phân bổ một phần lợi nhuận từ những tài sản tăng giá mạnh sang kim loại quý khi vàng kém hiệu quả. Theo Hambro, cách tiếp cận này giúp duy trì vai trò phòng vệ của vàng trong danh mục đầu tư, trong bối cảnh các vấn đề mang tính hệ thống của nền kinh tế tiếp tục tạo lực đỡ cho giá vàng về dài hạn.