Giá vàng hôm nay (22-10): Tiếp tục giảm

Giá vàng miếng trong nước hôm nay

Giá vàng miếng hôm nay giảm ở cả hai chiều tại một số thương hiệu vàng lớn.

Cụ thể, các thương hiệu SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Mạnh Hải đồng loạt giao dịch vàng miếng ở mức 139,3 - 142,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng qua.

Riêng vàng miếng Phú Quý mua vào ở mức 138,7 triệu đồng/lượng; bán ra ở mức 142,3 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng qua.

Giá vàng hôm nay (22-10): Giá vàng miếng và giá vàng nhẫn trong nước đồng loạt giảm ở hầu hết các thương hiệu. Ảnh minh họa: thuonghieucongluan.com.vn

Cụ thể, theo ghi nhận vào sáng nay (22-10), giá vàng miếng trên thị trường trong nước được niêm yết như sau:

Giá vàng nhẫn trong nước hôm nay

Cùng xu hướng với vàng miếng, giá vàng nhẫn hôm nay tiếp tục giảm ở các thương hiệu, giá bán ra vàng nhẫn cao nhất ở mức 142 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trên thị trường trong nước được niêm yết sáng nay như sau:

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật sáng nay, trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay niêm yết quanh ngưỡng 4.141,1 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 130 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm các loại thuế, phí).

Ảnh minh họa: kitco.com

Theo Kitco, giá vàng giao ngay tăng nhẹ do những lo ngại mới về nguồn cung năng lượng qua eo biển Hormuz và kỳ vọng dai dẳng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ thắt chặt chính sách tiền tệ hơn nữa đã gây áp lực lên kim loại quý.

Fed vẫn duy trì chính sách im lặng trước cuộc họp, khiến các thông tin kinh tế sắp tới và diễn biến thị trường năng lượng trở thành động lực chính định hình kỳ vọng về lãi suất. Lịch trình ngày thứ Tư bao gồm báo cáo tồn kho dầu mỏ hằng tuần của Mỹ và phiên đấu giá trái phiếu kho bạc kỳ hạn 20 năm. Thứ Năm sẽ công bố số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu hằng tuần, tiếp theo là thứ Sáu với Chỉ số quản lý mua hàng (PMI) sơ bộ ngành sản xuất và dịch vụ tháng 10 và chỉ số tâm lý người tiêu dùng cuối cùng của Đại học Michigan. Số liệu việc làm và hoạt động kinh doanh yếu hơn có thể củng cố lo ngại về tăng trưởng chậm lại và làm giảm kỳ vọng thắt chặt chính sách tiền tệ vào tháng 12, hỗ trợ giá vàng thông qua lợi suất trái phiếu kho bạc thấp hơn và đồng USD yếu hơn.

Tình hình eo biển Hormuz và quan hệ Mỹ - Iran vẫn là nguồn gây biến động đáng kể trên thị trường năng lượng và kim loại quý toàn cầu. Sự bất ổn kéo dài xung quanh an ninh vùng Vịnh hỗ trợ nhu cầu phòng thủ, nhưng giá dầu thô tăng cao cũng củng cố kỳ vọng lạm phát và triển vọng chính sách tiền tệ thắt chặt của Mỹ. Ảnh hưởng đối lập này giúp giải thích tại sao vàng thỏi khó duy trì đà tăng giá bất chấp xung đột địa chính trị đang diễn ra.

Giá bạc hôm nay

Giá bạc hôm nay tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý được niêm yết ở mức 1,974 triệu đồng/lượng (mua vào) và 2,035 triệu đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội.

Ngoài ra, tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc trong nước hiện được niêm yết ở mức 1,767 triệu đồng/lượng (mua vào) và 1,834 triệu đồng/lượng (bán ra).

Tại TP Hồ Chí Minh, giá bạc hiện ở mức 1,771 triệu đồng/lượng (mua vào) và 1,838 triệu đồng/lượng (bán ra).

Trên thị trường thế giới, giá bạc thế giới niêm yết ở ngưỡng 57,49 USD/ounce.