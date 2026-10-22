Giá vàng hôm nay 22/10 cập nhật mới nhất. Ảnh: THX/TTXVN phát

Bảng giá vàng SJC, vàng miếng, vàng nhẫn, vàng DOJI, vàng PNJ, vàng 9999, vàng 24K, vàng 18K, vàng 14K, vàng 10K, vàng hôm nay 22/10 tăng hay giảm? Giá vàng hôm nay 22/10 bao nhiêu một lượng?

Dưới đây là bảng giá vàng hôm nay 22/10 được cập nhật mới nhất từ Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu:

Giá vàng trong nước

Chiều 21/10, giá vàng SJC vẫn được giữ nguyên so với đầu giờ sáng.

Cập nhật lúc 16h10 phút, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 139,3 - 142,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá này không đổi kể từ đầu giờ sáng.

Tại Công ty Bảo Tín Minh Châu, giá vàng Rồng Thăng Long cũng đang được niêm yết ở mức 138,6 - 142,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng thế giới

Giá vàng giảm phiên thứ tư liên tiếp trong ngày 21/10 khi giá dầu tăng làm dấy lên lo ngại lạm phát. Trong khi đó, giới đầu tư chờ đợi cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) vào tuần tới để tìm thêm manh mối về lộ trình lãi suất.

Vào lúc 7 giờ 17 phút giờ GMT (14 giờ 17 phút giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay giảm 0,2%, xuống 4.115,96 USD/ounce. Giá vàng kỳ hạn giao tháng 12/2026 của Mỹ cũng giảm 0,2%, còn 4.133,60 USD/ounce.

Trên thị trường kim loại quý khác, giá bạc giao ngay giảm 1,4%, xuống 57,18 USD/ounce; giá bạch kim giảm 1,3%, còn 1.627,35 USD/ounce; trong khi giá palladium giảm 1,6%, xuống 1.084,95 USD/ounce.

Dự báo giá vàng

Ông Bas Kooijman, Giám đốc điều hành kiêm nhà quản lý tài sản tại DHF Capital S.A., nhận định giá vàng có thể tiếp tục chịu sức ép khi giá dầu tăng trở lại, duy trì áp lực lạm phát và củng cố kỳ vọng về chính sách tiền tệ thắt chặt. Giá dầu đã tăng hơn 1 USD/thùng trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông leo thang làm dấy lên lo ngại gián đoạn nguồn cung.

Trong khi đó, ông Ilya Spivak, Trưởng bộ phận nghiên cứu kinh tế vĩ mô toàn cầu tại Tastylive, cho rằng nếu thị trường loại bỏ hoặc giảm khả năng xảy ra một số đợt tăng lãi suất đã dự báo cho năm tới, giá vàng có thể tăng.

Theo các khảo sát mới đây, gần như toàn bộ các nhà kinh tế được hỏi dự báo Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong tháng này và tăng lãi suất vào tháng 12, trong bối cảnh các nhà hoạch định chính sách phát tín hiệu kiên nhẫn dù lạm phát dai dẳng đòi hỏi phản ứng cứng rắn hơn. Theo công cụ FedWatch của CME, khả năng Fed tăng lãi suất tại cuộc họp chính sách ngày 27-28/10 chỉ ở mức 15%, trong khi thị trường vẫn đánh giá xác suất tăng lãi suất vào tháng 12 là 90%.

Lãi suất cao thường gây sức ép lên giá vàng do làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ kim loại quý này, vốn không sinh lãi. Chỉ số đồng USD đã ổn định sau những phiên giảm gần đây, qua đó tiếp tục gây sức ép lên nhu cầu vàng.

Thị trường cũng đang chờ số liệu chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ công bố vào tuần tới. Đây là thước đo lạm phát được Fed ưu tiên theo dõi để đánh giá tiến trình hướng tới mục tiêu lạm phát 2%.