Giá vàng hôm nay (21/9): Vàng nhẫn giảm nhẹ

Giá vàng trong nước ổn định

Mở cửa phiên giao dịch hôm nay (21/9), giá vàng miếng SJC vẫn giữ nguyên mức niêm yết vào cuối tuần qua, giao dịch ở mức 144,6-147,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Cụ thể, tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng miếng SJC giao dịch ở mức 144,6 - 147,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), duy trì ổn định ở chiều mua vào và chiều bán ra so với kết phiên cuối tuần. Chênh lệch mua - bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tương tự, tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SJC giao dịch ở mức 143,6 - 147,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), duy trì ổn định ở chiều mua vào và chiều bán ra so với kết phiên cuối tuần qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng tại các cửa hàng Doji Hà Nội và TP.HCM giao dịch ở mức 144,6 - 147,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), duy trì ổn định ở chiều mua vào và chiều bán ra so với kết phiên cuối tuần qua. Chênh lệch mua - bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Còn tại Phú Quý, giá vàng miếng SJC giao dịch quanh mức 144,6 - 147,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), duy trì ổn định ở chiều mua vào và chiều bán ra so với kết phiên cuối tuần qua. Chênh lệch mua - bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, giá vàng nhẫn tròn ép vỉ 9999 của Bảo Tín Mạnh Hải được điều chỉnh xuống mức 143,6-147,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng mỗi lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết tuần qua.

Tương tự, giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu mở cửa phiên hôm nay cũng giảm 500.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với chốt phiên giao dịch cuối tuần qua, về mức 143,6-147,6 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC cũng không đổi so với chốt phiên giao dịch cuối tuần qua, giao dịch ở mức 144,1-147,1 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội giao dịch ở mức 144 - 148 triệu đồng/lượng, duy trì ổn định chiều mua vào và chiều bán ra so với kết phiên cuối tuần qua. Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 4 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty Phú Quý giao dịch quanh mức 144,6 - 147,6 triệu đồng/lượng, duy trì ổn định ở chiều mua vào và chiều bán ra so với kết phiên cuối tuần qua. Chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới giảm mạnh

Giá vàng thế giới mở cửa tuần giao dịch mới giảm khá mạnh, rơi khỏi vùng 4.377 USD/ounce và có thời điểm lùi về gần 4.364 USD/ounce.

Lúc 7h14 ngày 21/9 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên Kitco ở mức 4.363,4 USD/ounce chiều mua vào và 4.365,4 USD/ounce chiều bán ra. So với mức tham chiếu, giá vàng giảm 13,7 USD/ounce, tương đương 0,31%.

Ngay sau khi thị trường mở cửa, giá vàng có lúc tăng lên khoảng 4.383 USD/ounce nhưng nhanh chóng đảo chiều. Đồ thị Kitco cho thấy áp lực bán gia tăng rõ rệt, đẩy giá xuống sát 4.364 USD/ounce chỉ trong thời gian ngắn.

Diễn biến giảm đầu tuần xuất hiện sau khi vàng vừa trải qua một tuần hồi phục.

Dự báo giá vàng

Ông Colin Cieszynski, chiến lược gia trưởng thị trường tại SIA Wealth Management cho biết, ông lạc quan về giá vàng trong tuần tới và nhận thấy những lý do để lạc quan hơn về dài hạn dựa trên các biểu đồ.

Ông Cieszynski cũng cho biết nếu Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tăng lãi suất một lần nữa trong năm nay, điều đó sẽ không xảy ra trước cuộc họp tháng 12. Ông cũng cho rằng, bối cảnh kinh tế vĩ mô cũng có lợi cho vàng trong giai đoạn này.

Khi được dự đoán đâu là những yếu tố chính tác động đến giá vàng từ nay đến cuộc họp tháng 12, ông Cieszynski cho biết, trừ khi lạm phát tăng mạnh, ông cho rằng các cuộc bầu cử, chứ không chỉ riêng bầu cử giữa nhiệm kỳ sẽ tác động đến thị trường.

"Hiện đang có nhiều cuộc bầu cử diễn ra. Không chỉ ở Mỹ mà Israel cũng đang tổ chức bầu cử, Anh cũng vậy, và nhiều nơi khác nữa, vì vậy tình hình chính trị không ổn định. Và một tình hình chính trị bất ổn như vậy thường có tác động trung lập hoặc tích cực đối với vàng", ông Cieszynski nhận định.

Theo Kitco News, tuần này sẽ tương đối yên tĩnh về dữ liệu kinh tế, nhưng thị trường vẫn sẽ nhận được một số chỉ số thứ cấp cùng với một quyết định về lãi suất của ngân hàng trung ương.

Trong đó, sáng thứ tư tới ngày 23/9 (theo giờ địa phương), các nhà giao dịch sẽ theo dõi dữ liệu PMI nhanh toàn cầu của S&P cho tháng 9. Sau đó, vào sáng sớm thứ năm, Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ sẽ công bố quyết định chính sách tiền tệ, cùng với số liệu yêu cầu trợ cấp thất nghiệp hàng tuần.

Tuần này khép lại với việc công bố số liệu Đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền tháng 8 vào sáng thứ sáu, tiếp theo là lần đọc thứ hai của Khảo sát tâm lý người tiêu dùng Đại học Michigan cho tháng 9.