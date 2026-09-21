Giá vàng hôm nay 21-9: Đi ngang

Sáng nay, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 144,6 – 147,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), duy trì ổn định ở cả 2 chiều mua - bán so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tương tự, Tập đoàn DOJI và Công ty Vàng bạc đá Phú Nhuận (PNJ) niêm yết giá vàng miếng ở mức 144,6 – 147,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, thương hiệu Bảo tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng ở mức 144,1 – 147,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 3,5 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, Tập đoàn DOJI niêm yết vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 144 – 148 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không thay đổi so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết vàng nhẫn ở mức 144,1– 147,1 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 3 triệu đồng/lượng. Thương hiệu Bảo tín Minh Châu niêm yết vàng nhẫn ở mức 144,1 – 148,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Vàng thế giới ổn định trong phiên giao dịch đầu tuần

Theo Kitco News, giá vàng thế giới sáng nay ghi nhận ở mức 4.375,2 USD/ounce, giảm 1,7 USD/Ounce so với kết phiên giao dịch trước đó. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.285 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 138 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Các ngân hàng trung ương trên thế giới mới bắt đầu bước vào chu kỳ tăng lãi suất, nhưng theo Ngân hàng SocGen, chính sách thắt chặt khó kiểm soát hoàn toàn lạm phát. Điều này tiếp tục tạo cơ sở để duy trì vàng trong danh mục đầu tư.

Các nhà phân tích thị trường của SocGen cho biết, ngân hàng vẫn duy trì tỷ trọng cao hơn mức trung bình đối với cổ phiếu và hàng hóa, đặc biệt là vàng và đồng, trong quý IV/2026. SocGen giữ tỷ trọng vàng ở mức 10% và các hàng hóa khác 10%, không thay đổi so với quý III. Trong khi đó, tỷ trọng cổ phiếu được nâng từ 55% lên 58%, còn trái phiếu chính phủ giảm từ 15% xuống 12%.

Theo SocGen, hàng hóa tiếp tục là loại tài sản quan trọng để phòng ngừa các rủi ro địa chính trị và khí hậu. Ngân hàng cũng cho rằng vàng giữ vai trò quan trọng trong danh mục đa tài sản, trong bối cảnh các ngân hàng trung ương tiếp tục mua vàng và giảm nắm giữ trái phiếu kho bạc Mỹ.

Các nhà phân tích nhận định xu hướng đa dạng hóa dự trữ của ngân hàng trung ương đang được củng cố bởi lãi suất thực thấp hơn, đồng USD suy yếu và dòng vốn ETF quay trở lại. Lượng vàng dự trữ tại các quỹ ETF toàn cầu đã trở lại khoảng 3.000 tấn, cho thấy nhu cầu đầu tư đang phục hồi.

Trong bối cảnh đó, SocGen dự báo giá vàng tiếp tục tăng, đạt 4.750 USD/ounce trong quý IV-2026, lên 5.000 USD vào quý II-2027 và 5.250 USD vào quý III-2027. Ngân hàng dự báo giá vàng bình quân năm 2026 ở mức 4.500 USD/ounce và năm 2027 là 5.125 USD/ounce.