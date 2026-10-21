Giá vàng hôm nay 21-10: Tiếp tục giảm

Sáng nay, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 139,3 – 142,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng ở 2 chiều mua - bán so với kết phiên giao dịch hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tương tự Công ty Vàng bạc đá Phú Nhuận (PNJ) và Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng miếng ở mức 139,3 – 142,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng ở 2 chiều mua - bán so với kết phiên giao dịch hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, thương hiệu Bảo tín Minh Châu niêm yết vàng miếng SJC ở mức 138,1 – 142,3 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng chiều mua vào và 300.000 đồng/lượng chiều bán so với hôm qua. Chênh lệch mua – bán ở mức 4,2 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, Tập đoàn DOJI niêm yết vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 138,5 – 142,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không thay đổi so với hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết vàng nhẫn ở mức 137,4– 140,9 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 3,5 triệu đồng/lượng. Thương hiệu Bảo tín Minh Châu niêm yết vàng nhẫn ở mức 138,1 – 142,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với kết phiên giao dịch hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Vàng thế giới giảm nhẹ

Theo Kitco News, giá vàng thế giới sáng nay ghi nhận ở mức 4.116 USD/ounce, giảm 24 USD/Ounce so với cùng thời điểm hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.070 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 129,7 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

CIBC Capital Markets hạ dự báo giá vàng quý IV xuống 4.500 USD/ounce, giảm 31% so với mức ước tính 6.500 USD hồi đầu năm. Ngân hàng dự báo giá vàng bình quân đạt 5.200 USD/ounce năm 2027, 5.500 USD năm 2028, trước khi giảm dần xuống 4.200 USD vào năm 2031.

Theo các nhà phân tích Anita Soni và Cosmos Chiu, lạm phát dai dẳng, lợi suất trái phiếu tăng và đồng đô la mạnh đang gây sức ép lên giá vàng trong ngắn hạn. Tuy nhiên, bất ổn địa chính trị, lo ngại nợ công và nhu cầu mua vàng của ngân hàng trung ương vẫn là những yếu tố hỗ trợ dài hạn.

CIBC nhận định, giá vàng có thể phục hồi trong giai đoạn 2027-2028 nếu Fed nới lỏng chính sách tiền tệ. Trong quý III, các quỹ ETF vàng toàn cầu thu hút kỷ lục 30,7 tỷ USD, tương đương 211 tấn vàng vật chất. Ngân hàng dự báo nhu cầu từ nhà đầu tư châu Á sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong thời gian còn lại của năm 2026.