Giá vàng hôm nay (20-9): Vàng miếng bán ra ở mức 147,6 triệu đồng/lượng

Giá vàng miếng trong nước hôm nay

Giá vàng miếng hôm nay ổn định so với hôm qua. Các thương hiệu SJC, Bảo Tín Mạnh Hải, DOJI, PNJ, Phú Quý đồng loạt niêm yết giá vàng miếng ở mức 144,6 - 147,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi ở cả hai chiều.

Giá vàng hôm nay (20-9): Giá vàng miếng ổn định, giá vàng nhẫn của hầu hết thương hiệu cũng đi ngang. Ảnh minh họa: cafebiz.vn

Giá vàng miếng trong nước cập nhật sáng 20-9 như sau:

Giá vàng nhẫn trong nước hôm nay

Ngoài vàng nhẫn tròn Bảo Tín Mạnh Hải giảm giá mua vào, giá vàng nhẫn hôm nay của các thương hiệu không biến động so với hôm qua.

Cụ thể, SJC giao dịch vàng nhẫn ở ngưỡng 144,1 - 147,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đi ngang ở cả hai chiều.

Vàng nhẫn DOJI giữ nguyên giá giao dịch ở mức 144 - 148 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Vàng nhẫn PNJ giao dịch ở mức 144,6 - 147,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), bằng với giá hôm qua.

Phú Quý giao dịch vàng nhẫn ở mức 144,6 - 147,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), bình ổn so với hôm qua.

Vàng nhẫn tròn Bảo Tín Mạnh Hải mua vào ở mức 142,6 triệu đồng/lượng, giảm 500 nghìn đồng/lượng so với sáng qua.

Giá vàng thế giới hôm nay

Giá vàng thế giới sáng nay niêm yết ở ngưỡng 4.378 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí, giá vàng thế giới tương đương khoảng 138,3 triệu đồng/lượng.

Ảnh minh họa: Reuters

Giá vàng phục hồi trong một tuần đầy biến động. Đợt bán tháo đầu tuần do giá dầu tăng vọt, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tiến sát 5% và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất đã nhường chỗ cho một đợt phục hồi mạnh sau khi Fed thực sự tăng lãi suất, trong khi áp lực từ giá dầu và lợi suất trái phiếu giảm bớt.

James Stanley, chiến lược gia thị trường cấp cao tại Forex.com nhận định: “Người mua đã thể hiện khá tốt trong tuần này và ở thời điểm hiện tại, “cây nến” tuần đã chuyển sang màu xanh sau ba tuần bán tháo. Có lẽ quan trọng hơn là vùng hỗ trợ 4.300 USD. Tuần này có vẻ giống một đợt đầu hàng của phe bán khi họ không thể tận dụng đà phá vỡ sau cuộc họp FOMC. Tôi vẫn duy trì quan điểm tăng giá cho đến khi có bằng chứng cho thấy xu hướng cần đảo chiều”.

Sean Lusk, đồng Giám đốc bộ phận phòng hộ thương mại tại Walsh Trading, nhận thấy nhiều tín hiệu tích cực đối với giá vàng sau cuộc họp Fed và khi thị trường bước vào giai đoạn có yếu tố mùa vụ hỗ trợ. “Tôi nghĩ có đủ dữ liệu tích cực ở đây. Vì vậy, ngay cả khi họ tăng lãi suất thêm một lần nữa, tôi vẫn có thể hình dung vàng tăng mạnh từ đây cho đến tháng 10, rồi có thể hạ nhiệt trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ”, Sean Lusk nhấn mạnh.

Trong tuần này, 16 chuyên gia tham gia khảo sát vàng của Kitco News. Phố Wall hoàn toàn chuyển sang xu hướng tăng giá sau khi một đợt tăng lãi suất của Fed không thể làm suy yếu đà tăng của vàng. Cả 16 chuyên gia, tương đương 100% số người tham gia khảo sát, đều dự báo giá vàng sẽ tiếp tục tăng trong tuần tới.

Trong khi đó, 220 người tham gia cuộc thăm dò trực tuyến của Kitco News, với giới đầu tư Main Street củng cố đa số kỳ vọng giá tăng. Theo đó, có 58% nhà đầu tư bán lẻ dự đoán giá vàng sẽ tăng, 24% nhận định kim loại quý giảm giá, còn lại 18% cho rằng giá vàng đi ngang trong tuần tới.

Giá bạc hôm nay

Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc niêm yết ở mức 2,227 triệu đồng/lượng mua vào và 2,296 triệu đồng/lượng bán ra tại Hà Nội.

Ngoài ra, theo khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc trong nước hiện niêm yết ở mức 1,976 triệu đồng/lượng mua vào và 2,043 triệu đồng/lượng bán ra.

Tại TP Hồ Chí Minh, giá bạc hiện ở mức 1,98 triệu đồng/lượng mua vào và 2,047 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 66,08 USD/ounce.