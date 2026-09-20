Giá vàng hôm nay 20-9: Chuyên gia dự báo vàng tăng trong tuần tới

Sáng nay, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 144,6 – 147,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), duy trì ổn định ở cả 2 chiều mua - bán so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tương tự, Tập đoàn DOJI và Công ty Vàng bạc đá Phú Nhuận (PNJ) niêm yết giá vàng miếng ở mức 144,6 – 147,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, thương hiệu Bảo tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng ở mức 144,1 – 147,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 3,5 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, Tập đoàn DOJI niêm yết vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 144 – 148 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không thay đổi so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết vàng nhẫn ở mức 144,1– 147,1 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 3 triệu đồng/lượng. Thương hiệu Bảo tín Minh Châu niêm yết vàng nhẫn ở mức 144,1 – 148,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Theo Kitco News, giá vàng thế giới sáng nay ghi nhận ở mức 4.377 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.285 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 138 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Khảo sát về giá vàng tuần tới của Kitco News

Tuần này, 16 nhà phân tích tham gia Khảo sát Vàng của Kitco News đều dự báo giá vàng sẽ tăng trong tuần tới. Trong khi đó, khảo sát trực tuyến với 220 nhà đầu tư cá nhân cũng cho thấy xu hướng tích cực. Có 127 người, tương đương 58%, dự báo giá vàng tăng; 52 người (24%) dự báo giá giảm và 41 người (19%) cho rằng giá vàng sẽ đi ngang.

Tuần tới, thị trường không có nhiều dữ liệu kinh tế quan trọng. Nhà đầu tư sẽ theo dõi chỉ số PMI nhanh toàn cầu tháng 9 của S&P vào thứ tư; quyết định chính sách tiền tệ của Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ và số liệu đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần vào thứ năm. Cuối tuần là số liệu đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền tháng 8 của Mỹ và lần đọc thứ hai về chỉ số tâm lý người tiêu dùng Đại học Michigan tháng 9.

Colin Cieszynski, chiến lược gia trưởng thị trường tại SIA Wealth Management cho rằng giá vàng đang trong xu hướng tăng trở lại sau khi bứt phá hồi tháng 8. Theo ông, giá vàng hiện ổn định quanh 4.300 - 4.400 USD/ounce, cao hơn đáng kể so với mức khoảng 4.000 USD/ounce trong mùa hè.

Ông nhận định giá vàng có thể tiếp tục tăng nhưng khó xuất hiện một đợt tăng mạnh trong ngắn hạn. Cieszynski cũng cho rằng Fed nhiều khả năng sẽ không tăng lãi suất trong ba tháng tới, qua đó tạo môi trường tương đối thuận lợi cho vàng, trong bối cảnh lạm phát vẫn ở mức cao.

Theo chuyên gia này, các yếu tố chính tác động đến giá vàng từ nay đến cuộc họp Fed tháng 12 sẽ gồm diễn biến lạm phát, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ, đồng USD và tình hình chính trị. Ông cho rằng bất ổn chính trị tại Mỹ, Israel, Anh và một số quốc gia khác có thể tiếp tục hỗ trợ nhu cầu đối với vàng.