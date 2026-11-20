Giá vàng miếng trong nước hôm nay

Vàng miếng các thương hiệu SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Mạnh Hải đồng loạt giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng qua, niêm yết ở mức 133,2 - 136,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Riêng vàng miếng Phú Quý giảm 700.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với sáng qua, niêm yết ở mức 132,5 - 136,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Ảnh minh họa: 24h.com.vn

Cụ thể, theo ghi nhận vào sáng nay (20-11), giá vàng miếng trên thị trường trong nước được niêm yết như sau:

Giá vàng nhẫn trong nước hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay tiếp tục giảm mạnh ở tất cả các thương hiệu so với sáng qua.

Cụ thể, vàng nhẫn SJC giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng qua, niêm yết ở mức 132 - 136 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Vàng nhẫn DOJI giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng qua, giao dịch ở mức 132 - 136 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Vàng nhẫn PNJ giảm mạnh nhất, với mức giảm 1,6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng qua, niêm yết ở mức 129,2 - 133,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Vàng nhẫn Phú Quý giảm 700.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng qua, niêm yết ở mức 132,5 - 135,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Trong khi đó, vàng nhẫn Bảo Tín Mạnh Hải mua vào ở mức 130,8 triệu đồng/lượng, giảm 400.000 đồng/lượng so với sáng qua.

Giá vàng thế giới hôm nay

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng được niêm yết ở mức 3.626,2 USD/ounce, giảm 99,9 USD/ounce so với sáng qua. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí, giá vàng thế giới tương đương khoảng 113,7 triệu đồng/lượng.

Ảnh minh họa: kitco.com

Giá vàng giao ngay giảm hơn 2% trong phiên giao dịch ngày thứ Năm tại Mỹ, khi các nhà đầu tư đánh giá dữ liệu thị trường lao động và sản xuất của Mỹ yếu hơn dự kiến so với kỳ vọng dai dẳng về việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ tăng lãi suất thêm nữa. Vàng vẫn ở gần mức thấp nhất kể từ tháng 9 năm 2025 sau đợt giảm mạnh hôm thứ Tư.

Dữ liệu kinh tế Mỹ công bố sáng thứ Năm cho thấy tình hình thị trường lao động có phần xấu đi và hoạt động sản xuất khu vực giảm mạnh.

Tâm lý thị trường vẫn nghiêng mạnh về khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tăng lãi suất thêm một lần nữa tại cuộc họp ngày 8-9 tháng 12, sau khi biên bản cuộc họp chính sách ngày 27-28 tháng 10 của ngân hàng trung ương được công bố hôm thứ Tư. Gần như tất cả các nhà hoạch định chính sách đều dự đoán rằng việc thắt chặt hơn nữa có thể là cần thiết trong những tháng tới, trong khi một số quan chức nêu khả năng tăng lãi suất mạnh hơn nếu lạm phát vẫn ở mức cao. Đánh giá hợp đồng tương lai mới nhất cho thấy xác suất tăng 25 điểm cơ bản vào tháng 12 là khoảng 90%, và xác suất tăng 50 điểm cơ bản là 10%.

Theo ông Chris Gaffney, Giám đốc thị trường toàn cầu tại EverBank, kỳ vọng lãi suất tăng và sức mạnh của đồng USD là hai yếu tố chính kéo giá vàng đi xuống. Biên bản cuộc họp gần nhất cho thấy phần lớn quan chức Fed nhận định chính sách tiền tệ cần tiếp tục thắt chặt để kiểm soát lạm phát.

Diễn biến này càng bất lợi cho vàng khi chỉ số USD trong tuần đã tăng lên mức cao nhất kể từ ngày 2-4-2025. Đồng bạc xanh mạnh khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với những nhà đầu tư sử dụng các đồng tiền khác.

Ông Gaffney cho rằng giá vàng cần sự hỗ trợ từ nhu cầu tiêu dùng và hoạt động mua vào của các ngân hàng trung ương để phục hồi. Những lo ngại liên quan đến sự cố hệ thống máy tính và trí tuệ nhân tạo cũng có thể thúc đẩy dòng tiền quay lại các tài sản hữu hình như vàng.

Trong một bản ghi chú hôm thứ Năm, Fawad Razaqzada, nhà phân tích thị trường tại FOREX.com, cảnh báo các nhà đầu tư rằng giá vàng có thể giảm xuống còn 3.500 USD/ounce do kỳ vọng về việc tăng lãi suất đẩy lợi suất trái phiếu lên cao và hỗ trợ đồng đô la Mỹ mạnh lên...

Giá bạc hôm nay

Giá bạc hôm nay tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 1,385 - 1,428 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra) tại Hà Nội.

Ngoài ra, tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc trong nước hiện được niêm yết ở mức 1,375 - 1,443 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Tại TP Hồ Chí Minh giá bạc hiện ở mức 1,379 - 1,447 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 45,34 USD/ounce, giảm 0,82 USD/ounce.