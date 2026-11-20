Giá vàng hôm nay 20/11 cập nhật mới nhất. Ảnh: Trần Việt - TTXVN

Bảng giá vàng SJC, vàng miếng, vàng nhẫn, vàng DOJI, vàng PNJ, vàng 9999, vàng 24K, vàng 18K, vàng 14K, vàng 10K, vàng hôm nay 20/11 tăng hay giảm? Giá vàng hôm nay 20/11 bao nhiêu một lượng?

Dưới đây là bảng giá vàng hôm nay 20/11 được cập nhật mới nhất từ Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu:

Giá vàng trong nước

Chiều 19/11, giá vàng SJC tiếp tục được điều chỉnh giảm 500.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng.

Cập nhật lúc 17h15 phút, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 133,2 - 136,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá này giảm 500.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng.

Tại Công ty Bảo Tín Minh Châu, giá vàng Rồng Thăng Long cũng đang được niêm yết ở mức 131,8 - 135,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng thế giới

Giá vàng thế giới tăng nhẹ trong phiên giao dịch ngày 19/11 sau khi chạm mức thấp nhất trong hơn một năm vào đầu phiên, trong bối cảnh giới đầu tư gia tăng đặt cược vào khả năng Mỹ nâng lãi suất và theo dõi các phát biểu từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) để tìm kiếm tín hiệu mới về chính sách tiền tệ.

Chiều 19/11, giá vàng giao ngay tăng 0,3% lên 3.733,76 USD/ounce, sau khi rơi xuống mức 3.693,13 USD/ounce, mức thấp nhất kể từ tháng 9/2025, vào đầu phiên. Trong khi đó, giá vàng giao kỳ hạn tháng 12/2026 tại Mỹ giảm 0,1% xuống 3.737,20 USD/ounce.

Trên thị trường các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay tăng 0,8% lên 45,38 USD/ounce, bạch kim tăng 0,2% lên 1.374,16 USD/ounce và giá palladium tăng 1,4% lên 961,10 USD/ounce.

Liên quan đến thị trường bạch kim, Hội đồng Đầu tư Bạch kim Thế giới (WPIC) ngày 18/11 cho biết, thị trường bạch kim toàn cầu sẽ quay lại trạng thái thâm hụt vào năm tới do nhu cầu bạch kim miếng và tiền xu cao hơn cùng lượng vốn rút ra từ các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) bảo chứng bằng bạch kim giảm bớt.

Dự báo giá vàng

Ông Matt Simpson, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại StoneX, nhận định giá vàng đang nỗ lực phục hồi nhẹ, nhưng diễn biến này nhiều khả năng xuất phát từ hoạt động chốt lời của phe bán hơn là do một yếu tố cơ bản nào thúc đẩy.

Theo biên bản cuộc họp ngày 27-28/10 công bố ngày 18/11, các quan chức Fed nhận thấy nguy cơ ngày càng tăng trong tháng trước về việc có thể phải tăng cường nỗ lực kiểm soát lạm phát, dù vẫn nhất trí giữ nguyên lãi suất ở thời điểm hiện tại.

Thống đốc Fed Michael Barr cho biết, ông nhiều khả năng sẽ ủng hộ việc thắt chặt chính sách tiền tệ trong bối cảnh nền kinh tế vẫn đối mặt với áp lực lạm phát. Ngoài ra, Thống đốc Fed Christopher Waller cũng cho rằng Fed cần phản ứng mạnh mẽ hơn đối với lạm phát.

Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường đang định giá 90% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm vào tháng 12/2026, trong khi xác suất cho một đợt tăng mạnh hơn ở mức 0,50 điểm phần trăm là 10%. Lãi suất cao hơn làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng, tài sản không sinh lời, và làm giảm sức hấp dẫn của kim loại quý này đối với nhà đầu tư.

Trong một báo cáo, các chuyên gia phân tích tại OCBC đánh giá việc giá vàng giảm xuống dưới ngưỡng 3.800 USD/ounce có nguy cơ củng cố tâm lý giá giảm. Nhu cầu mua vào vẫn yếu, trong khi đà giảm tiếp diễn làm tăng nguy cơ thanh lý thêm.