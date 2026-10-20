Giá vàng hôm nay 20/10: Tiếp tục đi xuống, giá mua vào tuột mốc 140 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 20/10 cập nhật mới nhất. Ảnh: BNEWS/TTXVN

Sáng 20/10, giá vàng SJC được điều chỉnh giảm 1,1 triệu đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua.

Lúc 8h35 phút, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 139 - 142 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). So với cuối ngày hôm qua, mức giá này giảm 1,1 triệu đồng/lượng.

Giá bạc cũng được điều chỉnh giảm. Lúc 8h35 phút, Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá bạc miếng ở mức 1,964 - 2,025 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,98 % so với cuối ngày hôm qua.

Giá vàng thế giới giảm nhẹ trong phiên giao dịch ngày 19/10, chịu sức ép từ đồng USD mạnh lên và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ tăng cao. Trong khi đó, các nhà đầu tư chờ đợi quyết định chính sách của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) vào tuần tới, với dự báo ngân hàng này sẽ giữ nguyên lãi suất.

Vào lúc 18 giờ 09 phút ngày 19/10 GMT (1 giờ 09 phút sáng ngày 20/10 theo giờ Việt Nam ), giá vàng giao ngay giảm 0,4%, xuống 4.147,87 USD/ounce. Giá vàng kỳ hạn giao tháng 12/2026 tại Mỹ chốt phiên giảm 0,5%, xuống 4.160,10 USD/ounce.

Đồng USD tăng nhẹ, khiến vàng được định giá bằng đồng tiền này trở nên đắt đỏ hơn đối với những người nắm giữ các đồng tiền khác. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng 0,6%.

Ông Fawad Razaqzada, chuyên gia phân tích thị trường tại công ty môi giới giao dịch ngoại hối và hợp đồng chênh lệch Forex.com, cho biết thị trường lo ngại các ngân hàng trung ương sẽ phải tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ để kiểm soát lạm phát, qua đó đẩy lợi suất tăng thêm. Trong bối cảnh lợi suất vẫn ở mức cao, các nhà đầu tư vàng đang cân nhắc liệu đầu tư vào trái phiếu có mang lại hiệu quả tốt hơn vào thời điểm hiện tại hay không.

Trong tháng 9/2026, Fed đã tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm, đánh dấu lần tăng đầu tiên trong năm nay. Ông Razaqzada nhận định vấn đề không chỉ nằm ở việc Fed tăng lãi suất trong tuần tới hay chờ đến tháng 12, mà còn ở thông điệp định hướng chính sách của ngân hàng này. Theo ông, nếu Fed phát đi tín hiệu cứng rắn hơn về chính sách tiền tệ, giá vàng có thể tiếp tục suy yếu trong ngắn hạn.

Theo công cụ FedWatch của CME, các nhà giao dịch đánh giá khả năng Fed giữ nguyên lãi suất trong tháng này là 82,8%, trong khi xác suất tăng lãi suất vào tháng 12 vẫn ở mức 90%.

Vàng thường được xem là tài sản giúp phòng ngừa lạm phát. Tuy nhiên, khi lãi suất tăng, sức hấp dẫn của vàng suy giảm do kim loại quý này không mang lại lợi suất như trái phiếu hay các tài sản sinh lời khác. Các nhà đầu tư cũng đang chờ số liệu chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ dự kiến công bố vào tuần tới. Đây là thước đo lạm phát được Fed ưu tiên sử dụng trong quá trình hoạch định chính sách tiền tệ.

Ông Ole Hansen, Giám đốc chiến lược hàng hóa tại ngân hàng Saxo Bank, cho rằng ngưỡng kháng cự quan trọng của giá vàng vẫn ở mức 4.235 USD/ounce, trong khi ngưỡng hỗ trợ tiếp tục nằm dưới 4.100 USD/ounce.

Trên thị trường kim loại quý khác, giá bạc giao ngay tăng 0,6%, lên 57,37 USD/ounce. Giá bạch kim tăng 1%, lên 1.646,30 USD/ounce, trong khi giá palladium tăng 0,9%, lên 1.122 USD/ounce.