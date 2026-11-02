Giá vàng hôm nay 2/11: Vàng SJC hồi phục trở lại mốc 140 triệu đồng/lượng

Cập nhật mới nhất giá vàng hôm nay 2/11. Ảnh: Trần Việt - TTXVN

Sáng 2/11, giá vàng SJC được điều chỉnh tăng 1 triệu đồng/lượng so với cuối tuần qua.

Lúc 8h40 phút, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 137 - 140 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). So với cuối tuần qua, mức giá này tăng 1 triệu đồng/lượng.

Giá bạc cũng được điều chỉnh tăng. Lúc 8h40 phút, Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá bạc miếng ở mức 1,601 - 1,664 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 0,24,% so với cuối tuần qua.

Trong phiên sáng 2/11 tại châu Á, giá vàng giao ngay đã hồi phục tới 0,7%, lên gần 3.900 USD/ounce, sau khi chạm mức thấp nhất trong một năm trong đợt bán tháo mạnh kéo dài nhiều ngày, với mức giảm tổng cộng 3,7%.

Hoạt động mua bắt đáy mạnh mẽ từ các nhà đầu tư dài hạn và người mua tại châu Á đã chặn đứng đà trượt dốc, tạo lực đỡ tức thời sau khi kim loại quý này rơi xuống dưới các ngưỡng tâm lý quan trọng.

Trong tuần trước, giá vàng thế giới liên tiếp đi xuống và rơi xuống dưới ngưỡng 4.000 USD/ounce, mức thấp nhất trong một năm trong phiên cuối tuần, khi lạm phát tại Mỹ neo cao, làm tăng khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) nâng lãi suất vào tháng 12/2026 và cổ phiếu công nghệ bị bán tháo do lo ngại chi tiêu cho trí tuệ nhân tạo không mang lại lợi nhuận tương xứng. Trong phiên 30/10, giá vàng giao ngay giảm 3,5%, xuống 3.880,97 USD/ounce, mức thấp nhất kể từ tháng 10/2025.

Theo giới phân tích, chính sách tiền tệ của Fed tiếp tục là yếu tố chi phối triển vọng thị trường sắp tới. Theo công cụ FedWatch của công ty tài chính CME Group, giới giao dịch hiện dự đoán khoảng 80% khả năng Fed nâng lãi suất vào tháng 12/2026.