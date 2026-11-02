Giá vàng miếng trong nước hôm nay

Giá vàng miếng của hầu hết các thương hiệu đi ngang so với sáng qua.

Cụ thể, vàng miếng các thương hiệu SJC, Bảo Tín Mạnh Hải, PNJ, DOJI đồng loạt niêm yết ở mức 136 - 139 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Riêng vàng miếng Phú Quý niêm yết ở mức 134,5 - 139 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Cụ thể, theo ghi nhận vào sáng nay (2-11), giá vàng miếng trên thị trường trong nước được niêm yết như sau:

Giá vàng hôm nay (2-11): Giá vàng trong nước đi ngang. Ảnh minh họa: petrotimes.vn

Giá vàng nhẫn trong nước hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay đi ngang ở các thương hiệu so với sáng qua. Giá bán ra vàng nhẫn cao nhất niêm yết ở mức 138 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trên thị trường trong nước được niêm yết sáng nay như sau:

Giá vàng thế giới hôm nay

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng niêm yết ở mức 3.876,4 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 121,5 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm các loại thuế, phí).

Giá vàng thế giới lao dốc bất chấp đồng USD suy yếu.

Theo Kitco News, giá vàng đang trên đà khép lại tuần giao dịch với mức giảm 3%, xuống dưới 3.900 USD/ounce, mức thấp nhất trong hơn 12 tháng qua. Diễn biến này trái với kỳ vọng của thị trường khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giữ nguyên lãi suất, lợi suất trái phiếu giảm mạnh và đồng USD rời khỏi các mức đỉnh gần đây.

Thông thường, lợi suất trái phiếu giảm và đồng USD suy yếu sẽ làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng, qua đó gia tăng sức hấp dẫn của kim loại quý. Tuy nhiên, những yếu tố hỗ trợ này chưa đủ để đảo ngược xu hướng giảm giá.

Theo Kitco News, nguyên nhân chủ yếu là Fed dù tạm dừng tăng lãi suất nhưng chưa kết thúc chu kỳ thắt chặt chính sách tiền tệ. Chủ tịch Fed Kevin Warsh khẳng định ngân hàng trung ương Mỹ tiếp tục ưu tiên đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2%.

Trong bối cảnh kinh tế Mỹ tăng trưởng 3,4% trong quý III và thị trường lao động tương đối vững vàng, Fed có ít động lực để nới lỏng lập trường chính sách. Bên cạnh đó, cuộc chiến với Iran tiếp tục gây gián đoạn thị trường năng lượng toàn cầu, đẩy giá dầu lên cao và làm gia tăng áp lực lạm phát.

Những yếu tố trên khiến thị trường kỳ vọng Fed sẽ duy trì lãi suất cao trong thời gian dài hơn, qua đó gây bất lợi cho vàng. Thay vì tập trung vào diễn biến hiện tại của lợi suất trái phiếu và đồng USD, nhà đầu tư đang chú ý nhiều hơn đến triển vọng chính sách tiền tệ Mỹ.

Theo Kitco News, giá vàng có thể tiếp tục chịu áp lực giảm trong ngắn hạn, song triển vọng dài hạn vẫn được đánh giá tích cực. Nguyên nhân là Fed khó duy trì lãi suất cao trong thời gian quá dài do nguy cơ ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế Mỹ, đặc biệt trong bối cảnh chi phí vay vốn và gánh nặng nợ gia tăng. Vì vậy, những đợt giảm giá có thể tạo cơ hội mua vào đối với các nhà đầu tư có tầm nhìn dài hạn.

Giá bạc hôm nay

Giá bạc hôm nay tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 1,606 - 1,656 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra) tại Hà Nội.

Ngoài ra, tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc hiện được niêm yết ở mức 1,501 - 1,568 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Tại TP Hồ Chí Minh, giá bạc hiện ở mức 1,505 - 1,572 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 48,94 USD/ounce, giảm 11,90 USD/ounce so với một tháng trước.