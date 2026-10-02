Giá vàng hôm nay (2-10): Giá vàng miếng tăng nhẹ

Giá vàng miếng trong nước hôm nay

Các thương hiệu SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Mạnh Hải đồng loạt mua vào ở mức 141,3 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 144,3 triệu đồng/lượng, tăng 200.000 đồng/lượng so với rạng sáng qua.

Riêng, vàng miếng Phú Quý mua vào ở ngưỡng 140,8 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 144,3 triệu đồng/lượng, ổn định ở chiều mua vào và tăng 200.000 đồng/lượng ở chiều bán so với rạng sáng qua.

Ảnh minh họa: 24h.com.vn

Giá vàng miếng trong nước cập nhật lúc rạng sáng 2-10 như sau:

Giá vàng nhẫn trong nước hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay tăng-giảm trái chiều ở một số thương hiệu, có thương hiệu đứng yên.

Cụ thể, SJC mua vào vàng nhẫn ở mức 140,8 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 143,8 triệu đồng/lượng, tăng 200.000 đồng/lượng so với rạng sáng qua.

Bảo Tín Mạnh Hải mua vàng nhẫn 9999 ở mức 139 triệu đồng/lượng, giảm 200.000 đồng/lượng so với rạng sáng qua.

Vàng nhẫn DOJI mua vào ở mức 139,8 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 143,8 triệu đồng/lượng, giảm 200.000 đồng/lượng so với rạng sáng qua.

Vàng nhẫn PNJ mua vào ở mức 141,3 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 144,3 triệu đồng/lượng, tăng 200.000 đồng/lượng so với rạng sáng qua.

Vàng nhẫn Phú Quý mua vào ở mức 140,8 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 143,8 triệu đồng/lượng, ổn định ở cả hai chiều so với rạng sáng qua.

Giá vàng thế giới hôm nay

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay niêm yết quanh ngưỡng 4.176,9 USD/ounce (tương đương 132,3 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí). Hiện tại, vàng thế giới thấp hơn khoảng 12 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Ảnh minh họa: kitco.com

Giá vàng tăng nhẹ vào cuối phiên giao dịch tại Mỹ hôm thứ Năm, khi kim loại quý này nhận được sự hỗ trợ từ kỳ vọng giảm bớt về việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tăng lãi suất vào tháng 10, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc cao và đồng đô la Mỹ mạnh tiếp tục hạn chế đà tăng.

Carley Garner, đồng sáng lập công ty môi giới DeCarley Trading, cho biết giá thấp hơn, hỗ trợ kỹ thuật và xu hướng theo mùa thuận lợi đã tạo ra một kịch bản hấp dẫn cho sự phục hồi ngắn hạn của vàng.

“Tôi có nghĩ giá vàng sẽ lên tới 5.000 USD/ounce hay 5.500 USD/ounce không? Không, tôi không nghĩ vậy,” Carley Garner nói. “Nhưng tôi nghĩ ba hoặc bốn trăm điểm tiếp theo có lẽ sẽ tăng lên”.

Tuy nhiên, Garner nhấn mạnh rằng bà đang kỳ vọng vào một đợt phục hồi ngắn hạn chứ không phải là sự khởi đầu của một xu hướng tăng dài hạn mới.

Theo David Meger, Giám đốc giao dịch kim loại tại High Ridge Futures, việc kỳ vọng lãi suất tăng suy yếu đang tạo lực đỡ cho nhóm kim loại quý.

Tuy nhiên, đà tăng của vàng vẫn bị hạn chế khi lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm lên mức cao nhất trong hơn hai thập kỷ. Lợi suất cao làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng, trong khi đồng USD mạnh hơn cũng khiến kim loại quý trở nên đắt hơn với nhà đầu tư sử dụng các đồng tiền khác.

Thị trường hiện hướng sự chú ý tới báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 9 của Mỹ dự kiến công bố vào thứ Sáu, cùng các phát biểu tiếp theo từ quan chức Fed để tìm thêm tín hiệu về triển vọng chính sách tiền tệ.

Achilleas Georgolopoulos, chuyên gia phân tích cấp cao tại XM Trading, cho rằng tâm lý né rủi ro và kỳ vọng Fed tăng lãi suất giảm đã hỗ trợ vàng, nhưng xu hướng ngắn hạn vẫn còn yếu. Nếu báo cáo việc làm mạnh hơn dự kiến, giá vàng có thể quay lại kiểm tra vùng 4.000 USD/ounce.

Giá bạc hôm nay

Giá bạc hôm nay tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 2,142 triệu đồng/lượng (mua vào) và 2,208 triệu đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội.

Ngoài ra, theo khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc trong nước hiện được niêm yết ở mức 1,81 triệu đồng/lượng (mua vào) và 1,878 triệu đồng/lượng (bán ra). Tại TP Hồ Chí Minh, giá bạc niêm yết ở mức 1,814 triệu đồng/lượng (mua vào) và 1,881 triệu đồng/lượng (bán ra).

Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 60,84 USD/ounce.