Giá vàng hôm nay 19.9: SJC tăng 1,8 triệu đồng, thế giới áp sát 4.400 USD

Sau những phiên biến động mạnh vì quyết định lãi suất của Fed, thị trường vàng bước vào ngày 19.9 với sắc thái tích cực hơn.

Giá vàng trong nước đồng loạt tăng, riêng SJC bật thêm 1,8 triệu đồng/lượng.

Vàng thế giới cũng tiến sát vùng 4.400 USD/ounce, cho thấy lực mua đã trở lại nhưng khu vực này đang trở thành phép thử quan trọng cho đà phục hồi.

Hình minh họa

SJC tăng 1,8 triệu đồng/lượng

Ngày 19.9.2026, vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 144,6 triệu đồng/lượng mua vào và 147,6 triệu đồng/lượng bán ra.

So với ngày 18.9, cả hai chiều cùng tăng 1,8 triệu đồng/lượng.

DOJI tại Hà Nội và TP.HCM cũng tăng lên 144,6 - 147,6 triệu đồng/lượng.

Phú Quý SJC và PNJ tại Hà Nội, TP.HCM cùng niêm yết mức 144,6 - 147,6 triệu đồng/lượng, tăng 1,8 triệu đồng ở cả chiều mua và bán.

BTMH tăng nhẹ hơn, từ 143,7 - 147,7 triệu đồng lên 144,1 - 148,1 triệu đồng/lượng, tương đương tăng 400.000 đồng.

BTMC VRTL tăng mạnh 1,4 triệu đồng/lượng, lên 144,1 - 148,1 triệu đồng/lượng.

Bảng giá vàng ngày 19.9.2026

Đơn vị: triệu đồng/lượng.

BTMH và BTMC VRTL hiện có giá bán cao nhất trong nhóm khảo sát, cùng đạt 148,1 triệu đồng/lượng.

Chênh lệch mua - bán vẫn phổ biến khoảng 3 triệu đồng/lượng tại SJC, DOJI, Phú Quý và PNJ; riêng BTMH, BTMC VRTL ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Vàng thế giới tăng 33 USD, áp sát 4.400 USD

Theo dữ liệu ngày 19.9, vàng thế giới được ghi nhận ở mức 4.378 USD/ounce, tăng 33 USD so với mức 4.345 USD ngày 18.9.

Mức tăng tương đương khoảng 0,76%.

Biên độ trong ngày khá rộng, từ 4.334 đến 4.399 USD/ounce. Việc giá có thời điểm chỉ còn cách 4.400 USD đúng 1 USD cho thấy lực mua tiếp tục duy trì sau nhịp phục hồi mạnh hậu Fed.

Sự hạ nhiệt của giá dầu giúp giảm bớt nỗi lo lạm phát, trong khi một phần nhà đầu tư đóng các vị thế bán được hình thành trước và ngay sau cuộc họp Fed.

Tuy nhiên, lợi suất trái phiếu Mỹ vẫn ở mức cao và Fed đã phát tín hiệu còn khả năng tiếp tục thắt chặt. Vì vậy, nhịp tăng hiện tại vẫn có thể gặp lực bán khi tiến vào vùng 4.390 - 4.400 USD.

Vì sao giá vàng trong nước bật tăng mạnh?

Khác với ngày 18.9 khi SJC giảm dù vàng quốc tế đi lên, bảng giá ngày 19.9 đã phản ứng rõ hơn với nhịp phục hồi của thị trường thế giới.

Việc vàng quốc tế duy trì vùng cao sau Fed tạo điều kiện để các doanh nghiệp điều chỉnh giá trong nước trở lại.

Mức tăng 1,8 triệu đồng của SJC cũng có thể được xem là nhịp bù sau khi giá trong nước phản ứng chậm với cú phục hồi quốc tế trong ngày trước.

Dù vậy, khoảng chênh mua - bán vẫn lớn nên mức tăng trên bảng niêm yết chưa đồng nghĩa giao dịch ngắn hạn đã trở nên ít rủi ro.

Dự báo giá vàng ngày 19.9.2026

Vàng thế giới hiện đang đứng khá gần vùng kháng cự tâm lý 4.400 USD/ounce.

Nếu giá giữ được vùng 4.350 - 4.360 USD, lực mua vẫn có cơ hội duy trì và vàng có thể tiếp tục kiểm tra 4.390 - 4.400 USD.

Nếu vượt rõ ràng 4.400 USD, mục tiêu tiếp theo có thể nằm ở vùng 4.420 - 4.450 USD.

Ở chiều ngược lại, nếu vàng không vượt được 4.400 USD và quay đầu mất 4.350 USD, vùng 4.320 - 4.340 USD sẽ trở thành hỗ trợ tiếp theo.

Với thị trường trong nước, SJC có thể dao động trong vùng 147 - 149 triệu đồng/lượng nếu vàng thế giới tiếp tục đứng trên 4.350 USD.

Mốc 150 triệu đồng có quay trở lại?

SJC hiện bán ở mức 147,6 triệu đồng/lượng, còn BTMH và BTMC VRTL đã đạt 148,1 triệu đồng.

Khoảng cách đến mốc 150 triệu đồng vì vậy đang thu hẹp trở lại.

Nếu vàng thế giới vượt 4.400 USD và tiến lên 4.420 - 4.450 USD, nhóm giá cao trong nước có thể tiếp cận mốc 149 - 150 triệu đồng/lượng.

Riêng SJC cần thêm khoảng 2,4 triệu đồng để trở lại mốc 150 triệu đồng.

Ngược lại, nếu vàng thế giới thất bại tại 4.400 USD, mặt bằng trong nước có thể chững lại sau phiên tăng mạnh.

Nhà đầu tư nên chú ý điều gì?

Vàng đang phục hồi nhưng bối cảnh vẫn khá nhạy cảm sau khi Fed nâng lãi suất và để ngỏ khả năng có thêm các đợt thắt chặt.

Trong nước, giá tăng nhanh nhưng chênh lệch mua - bán vẫn phổ biến 3 - 4 triệu đồng/lượng.

Vì vậy, với giao dịch ngắn hạn, mua đuổi sau một phiên tăng 1,8 triệu đồng của SJC cần được cân nhắc kỹ.

Với nhu cầu tích lũy dài hạn, chia nhỏ lượng mua theo từng vùng giá có thể giúp hạn chế rủi ro khi thị trường vẫn dao động mạnh.