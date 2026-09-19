Giá vàng hôm nay (19-9): Đảo chiều tăng mạnh

Giá vàng miếng trong nước hôm nay

Các thương hiệu SJC, Bảo Tín Mạnh Hải, PNJ, DOJI, Phú Quý cùng niêm yết giá vàng miếng ở mức 144,6 - 147,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,8 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng qua.

Ảnh minh họa: 24h.com.vn

Giá vàng miếng trong nước cập nhật sáng 19-9 như sau:

Giá vàng nhẫn trong nước hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay cũng đồng loạt tăng mạnh ở tất cả các thương hiệu.

Cụ thể, SJC mua vào vàng nhẫn ở ngưỡng 144,1 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 147,1 triệu đồng/lượng, tăng 1,8 triệu đồng/lượng cả chiều mua vào và bán ra so với sáng qua.

Bảo Tín Mạnh Hải mua vàng nhẫn 9999 ở mức 143,1 triệu đồng/lượng, tăng 1,4 triệu đồng/lượng so với rạng sáng qua.

Vàng nhẫn DOJI mua vào 144 triệu đồng/lượng, bán ra 148 triệu đồng/lượng, tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với rạng sáng qua.

Vàng nhẫn PNJ mua vào 144,6 triệu đồng/lượng, bán ra 147,6 triệu đồng/lượng, tăng 1,8 triệu đồng/lượng cả chiều mua vào và bán ra so với sáng qua.

Vàng nhẫn Phú Quý mua vào 144,6 triệu đồng/lượng, bán ra 147,6 triệu đồng/lượng, tăng 1,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 1,4 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với rạng sáng qua.

Giá vàng thế giới hôm nay

Giá vàng thế giới hôm nay giao dịch ở mức 4.379 USD/ounce.

Với giá vàng miếng trong nước tăng mạnh và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.379 USD/ounce (tương đương 138,8 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới khoảng 8,8 triệu đồng/lượng.

Ảnh minh họa: kitco.com

Giá vàng đã leo lên mức cao nhất trong một tuần vào thứ Sáu.

"Việc giảm giá dầu làm giảm áp lực lạm phát vì dầu mỏ là động lực chính của lạm phát nói chung... Các nhà đầu tư kim loại quý đã dự đoán việc tăng lãi suất (của Mỹ) và đổ xô vào các vị thế bán khống để tận dụng đợt bán tháo dự kiến trên thị trường vàng. Những vị thế này đã nhanh chóng được thanh lý," Chris Gaffney, chủ tịch thị trường thế giới tại EverBank cho biết.

Giá dầu giảm đã phần nào xoa dịu nỗi lo lạm phát, nhưng nguy cơ cú sốc nguồn cung từ Trung Đông vẫn là mối quan ngại chính.

Đồng đô la Mỹ tăng lên mức cao nhất trong hơn 7 tuần, khiến vàng thỏi định giá bằng đô la Mỹ trở nên đắt đỏ đối với những người nắm giữ các loại tiền tệ khác.

Cục Dự trữ Liên bang (Fed) đã tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm lên mức 3,75%-4% vào thứ Tư và báo hiệu sẽ có thêm những đợt tăng lãi suất trong những tháng tới.

Chris Vecchio, người đứng đầu bộ phận chiến lược hợp đồng tương lai và ngoại hối tại Tastylive, cho biết vàng kết thúc tuần với đà tăng mạnh vì các nhà đầu tư đang nhìn xa hơn đợt tăng lãi suất 25 điểm cơ bản mới nhất của Cục Dự trữ Liên bang. Đồng thời, Vecchio cho biết các yếu tố đã đẩy giá vàng tăng cao bất chấp lợi suất trái phiếu tăng vẫn không hề thay đổi.

Ông chỉ ra những lo ngại về sự ổn định tài chính của Mỹ, tình hình tài chính chính phủ ngày càng xấu đi, nhu cầu cận biên đối với trái phiếu chính phủ Mỹ suy yếu và nhu cầu đối với đô la Mỹ giảm khi thương mại toàn cầu ngày càng phân mảnh. Tất cả những yếu tố này đều đang hỗ trợ giá vàng, ngay cả khi chúng đẩy lợi suất trái phiếu lên cao.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Kitco News, Jeff Sarti, Giám đốc điều hành của Morton Wealth, cho biết động thái mới nhất của Cục Dự trữ Liên bang chỉ là thứ yếu so với những yếu tố lớn hơn đang tác động đến giá vàng.

Ole Hansen, Trưởng bộ phận Chiến lược Hàng hóa tại Saxo Bank, cho biết diễn biến giá vàng sau quyết định lãi suất hôm thứ Tư cho thấy chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang phần lớn đã được thị trường phản ánh vào giá cả. “Trước thềm cuối tuần, giá vàng dường như không bị ảnh hưởng bởi việc Mỹ tăng lãi suất,” Hansen cho biết.

Không có gì bất ngờ từ ngân hàng trung ương, Hansen cho biết ông đang chú ý đến nhu cầu đầu tư phục hồi. Ông chỉ ra rằng lượng vàng nắm giữ trong các quỹ ETF được bảo đảm bằng vàng đã tăng lên mức cao nhất trong 7 tháng bất chấp giá kim loại quý này giảm gần đây.

“Điều này cho thấy thị trường vẫn duy trì nhu cầu ổn định từ các nhà đầu tư ít nhạy cảm với lãi suất, ngay cả khi lợi suất vẫn ở mức cao”, Hansen cho biết.

Theo công cụ CME FedWatch, các nhà giao dịch hiện dự đoán có 58% khả năng Mỹ sẽ tăng lãi suất thêm một lần nữa khi các nhà hoạch định chính sách tiền tệ gặp nhau vào tháng 10 tới.

Mặc dù vàng theo truyền thống được xem là công cụ phòng ngừa lạm phát, nhưng lãi suất cao hơn có thể làm giảm sức hấp dẫn của nó bằng cách làm tăng sự thu hút đối với các tài sản sinh lời.

Giá bạc hôm nay

Giá bạc hôm nay (19-9) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý được niêm yết ở mức 2,254 triệu đồng/lượng (mua vào) và 2,324 triệu đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội.

Ngoài ra, theo khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc trong nước hiện được niêm yết ở mức 1,981 triệu đồng/lượng (mua vào) và 2,048 triệu đồng/lượng (bán ra).

Tại TP Hồ Chí Minh, giá bạc hiện ở mức 1,984 triệu đồng/lượng (mua vào) và 2,052 triệu đồng/lượng (bán ra).

Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 65,87 USD/ounce, tăng 2,60 USD/ounce.