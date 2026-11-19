Giá vàng miếng trong nước hôm nay

Giá vàng miếng của hầu hết các thương hiệu giảm so với sáng qua.

Cụ thể, vàng miếng các thương hiệu SJC, PNJ, DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải đồng loạt giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, niêm yết ở mức 134,2 - 137,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Riêng vàng miếng Phú Quý giảm 1.100.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 500.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, giao dịch ở mức 133,2 - 137,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Cụ thể, theo ghi nhận vào sáng nay (19-11), giá vàng miếng trên thị trường trong nước được niêm yết như sau:

Giá vàng hôm nay (19-11): Lao dốc. Ảnh minh họa: VIỆT ANH

Giá vàng nhẫn trong nước hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay tiếp tục giảm mạnh ở các thương hiệu so với sáng qua. Giá bán ra vàng nhẫn cao nhất niêm yết ở mức 137 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trên thị trường trong nước được niêm yết sáng nay như sau:

Giá vàng thế giới hôm nay

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng được niêm yết ở mức 3.726,1 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí, giá vàng thế giới tương đương khoảng 116,3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới lao dốc xuống mức thấp nhất trong 14 tháng.

Theo Kitco News, giá vàng thế giới tiếp tục xuyên thủng ngưỡng 3.750 USD/ounce, giảm mạnh xuống mức thấp nhất kể từ tháng 9-2025, trong bối cảnh đồng USD tăng giá và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục nâng lãi suất gây sức ép lên thị trường kim loại quý.

Theo đánh giá mới nhất từ thị trường hợp đồng tương lai được Kitco dẫn lại, xác suất Fed tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp ngày 8 và 9-12 lên tới 95,7%, trong khi khả năng tăng 0,5 điểm phần trăm là 4,3%.

Cùng với đó, chỉ số USD tăng lên gần 103,70 điểm, sát mức cao nhất trong 19 tháng; lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm duy trì quanh mức 5,1%, tiếp tục làm giảm sức hấp dẫn của vàng.

Dữ liệu kinh tế Mỹ công bố cùng ngày cho thấy những tín hiệu trái chiều từ thị trường nhà ở. Số nhà khởi công xây dựng tháng 10 tăng 9,9%, lên 1,309 triệu căn tính theo tốc độ hằng năm đã điều chỉnh yếu tố mùa vụ, vượt dự báo 1,25 triệu căn. Tuy nhiên, số giấy phép xây dựng giảm 7,4%, xuống còn 1,295 triệu căn, thấp hơn dự báo 1,38 triệu căn.

Giới đầu tư đang theo dõi biên bản cuộc họp tháng 10 của Fed để tìm thêm tín hiệu về định hướng chính sách tiền tệ. Những quan điểm cứng rắn hơn về lãi suất có thể tiếp tục gây sức ép lên giá vàng, trong khi lo ngại về tăng trưởng kinh tế chậm lại có thể hỗ trợ kim loại quý phục hồi.

Giá bạc hôm nay

Giá bạc hôm nay tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 1,4 - 1,443 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra) tại Hà Nội.

Ngoài ra, tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc trong nước hiện được niêm yết ở mức 1,392 - 1,46 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Tại TP Hồ Chí Minh giá bạc hiện ở mức 1,394 - 1,462 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 41,1 USD/ounce.