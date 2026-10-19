Giá vàng hôm nay 19/10: Vàng SJC ở mức bao nhiêu?

Cập nhật mới nhất giá vàng hôm nay 19/10. Ảnh: Trần Việt - TTXVN

Sáng 19/10, giá vàng SJC vẫn giữ nguyên so với cuối tuần qua và đang giao dịch trên mốc 140 triệu đồng/lượng.

Lúc 8h40 phút, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 140,6 - 143,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). So với cuối tuần qua, mức giá này không đổi.

Giá bạc được điều chỉnh tăng. Lúc 8h40 phút, Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá bạc miếng ở mức 2,005 - 2,067 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 0,78% so với cuối tuần qua.

Mở cửa phiên giao dịch đầu tuần tại châu Á, giá vàng đi lên khi nhà đầu tư giảm kỳ vọng vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất trong tháng này, sau các phát biểu của Chủ tịch Fed Kevin Warsh.

Vào lúc 7 giờ 35 phút sáng (theo giờ Singapore), giá vàng giao ngay tăng 0,4% lên 4.180,97 USD/ounce, sau khi giảm 0,7% trong tuần trước đó.

Giới đầu tư đã hạ xác suất Fed tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm xuống mức chưa tới 20%. Thị trường đánh giá các bình luận của Chủ tịch Fed cho thấy cơ quan này có thể giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp diễn ra vào tuần tới. Môi trường lãi suất cao thường gây áp lực lên giá vàng, vốn là một tài sản không sinh lời.

Trước đó, dữ liệu lạm phát cao của Mỹ công bố tuần trước đã thúc đẩy đồn đoán về việc tăng lãi suất và hỗ trợ đồng USD. Tuy nhiên, các phát biểu của ông Warsh đã cản đà tăng này. Chỉ số đồng USD ghi nhận ít biến động trong phiên sáng nay sau khi giảm 0,3% ở tuần trước.

Kể từ tháng 8/2026, giá vàng vẫn duy trì trên ngưỡng hỗ trợ quan trọng 4.000 USD/ounce. Vai trò trú ẩn an toàn đã giúp kim loại quý này thiết lập vùng giá sàn. Dù vậy, giá vàng hiện vẫn thấp hơn khoảng 20% so với thời điểm xung đột Mỹ - Iran bùng phát vào cuối tháng 2/2026.

Trên thị trường các kim loại quý khác, giá bạc tăng 0,6% lên 57,33 USD/ounce. Giá bạch kim và palladium cũng đồng loạt đi lên.