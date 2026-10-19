Giá vàng hôm nay 19-10: Vàng nhẫn tăng nhẹ

Sáng nay, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 140,6 – 143,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), duy trì ổn định ở 2 chiều mua - bán so với kết phiên giao dịch hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tương tự Công ty Vàng bạc đá Phú Nhuận (PNJ) và Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng miếng ở mức 140,6 – 143,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên ở 2 chiều mua - bán so với kết phiên giao dịch hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, thương hiệu Bảo tín Minh Châu niêm yết vàng miếng SJC ở mức 138,7 – 143,6 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 100.000 đồng/lượng chiều mua vào so với hôm qua. Chênh lệch mua – bán lần lượt ở mức 4 triệu đồng/lượng và 4,1 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, Tập đoàn DOJI niêm yết vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 139,1 – 143,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết vàng nhẫn ở mức 140,1– 143,1 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 3 triệu đồng/lượng. Thương hiệu Bảo tín Minh Châu niêm yết vàng nhẫn ở mức 138,7 – 142,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 100.000 đồng/lượng so với hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Theo Kitco News, giá vàng thế giới sáng nay ghi nhận ở mức 4.178 USD/ounce, tăng 10 USD/Ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.070 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 131,3 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Vàng thế giới phục hồi nhẹ

Fawad Razaqzada, chuyên gia phân tích thị trường tại StoneX Bullion nhận định, đồng USD suy yếu và lợi suất trái phiếu Mỹ giảm đã hỗ trợ giá vàng phục hồi. Tuy nhiên, đà tăng hiện tại chưa đủ xác nhận kim loại quý đã kết thúc nhịp điều chỉnh. Trong ngắn hạn, giá vàng vẫn có thể giảm nhẹ, dù triển vọng dài hạn tích cực. Theo ông Razaqzada, vàng đang cố giữ ngưỡng hỗ trợ 4.100 USD/ounce và cần vượt qua vùng kháng cự phía trên để xác lập tín hiệu tăng rõ ràng hơn.

Ở chiều ngược lại, Rich Checkan, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Asset Strategies International dự báo giá vàng có thể tăng nhờ đồng USD suy yếu sau 5 tuần đi lên. Đồng USD giảm cũng giúp vàng trở nên dễ tiếp cận hơn đối với người mua sử dụng các đồng tiền khác.

Trong khi đó, Naeem Aslam, Giám đốc đầu tư tại Zaye Capital Markets cho rằng, diễn biến giá vàng sẽ phụ thuộc vào tương quan giữa áp lực lạm phát và kỳ vọng lãi suất. Theo ông, việc lợi suất trái phiếu Mỹ và đồng USD giảm trong bối cảnh lạm phát cao hơn dự báo cho thấy thị trường đang chú trọng đến triển vọng lợi suất thực, thay vì chỉ phản ứng với số liệu lạm phát.

Ông Aslam lưu ý vùng hỗ trợ gần 4.154 USD/ounce và ngưỡng kháng cự 4.179 USD/ounce. Diễn biến lợi suất trái phiếu, sức mạnh đồng USD, tín hiệu chính sách tiền tệ và nguồn cung năng lượng toàn cầu sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến giá vàng.

Nếu lợi suất thực giảm kéo dài, dòng vốn đầu tư vào vàng có thể gia tăng. Ngược lại, kỳ vọng thắt chặt tiền tệ tăng lên sẽ tạo áp lực khiến giá vàng đi ngang hoặc điều chỉnh. Trong phần còn lại của năm 2026, lạm phát, rủi ro địa chính trị và kỳ vọng chính sách tiền tệ được dự báo tiếp tục là những yếu tố chi phối thị trường kim loại quý.