Giá vàng hôm nay (19-10): Tiếp tục đi ngang

Giá vàng miếng trong nước hôm nay

Giá vàng miếng ở các thương hiệu đi ngang trong 24 giờ qua. Cụ thể, vàng miếng SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Mạnh Hải mua vào ở mức 140,6 triệu đồng/lượng; bán ra ở mức 143,6 triệu đồng/lượng, ổn định ở cả hai chiều so với sáng qua.

Vàng miếng Phú Quý mua vào ở mức 140 triệu đồng/lượng; bán ra ở mức 143,6 triệu đồng/lượng, ổn định ở cả hai chiều so với sáng qua.

Cụ thể, theo ghi nhận vào sáng nay (19-10), giá vàng miếng trên thị trường trong nước được niêm yết như sau:

Giá vàng nhẫn trong nước hôm nay

Cùng xu hướng với vàng miếng, giá vàng nhẫn hôm nay cũng đứng yên ở tất cả các thương hiệu.

Ảnh minh họa: 24h.com.vn

Giá vàng nhẫn trên thị trường trong nước được niêm yết sáng nay như sau:

Giá vàng thế giới hôm nay

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay niêm yết quanh ngưỡng 4.166,1 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 131 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm các loại thuế, phí).

Nhiều chuyên gia dự báo giá vàng sẽ tăng trong tuần tới. Diễn biến địa chính trị đang thu hút sự chú ý của giới đầu tư. Nếu tình hình xung đột tại Iran tiếp tục leo thang, nhu cầu đầu tư vàng có thể tăng trở lại. Về trung hạn, giá vàng vẫn trong xu hướng tăng vì các ngân hàng trung ương trên thế giới tiếp tục mua vàng.

Ảnh minh họa: kitco.com

Trong khi đó cũng có nhiều ý kiến dự báo giá vàng đi ngang trước khi bứt phá. Tuy vậy, khả năng chống chịu của vàng trước đà tăng của lợi suất trái phiếu, đồng USD tương đối mạnh và giá dầu cao cho thấy kim loại quý vẫn được hỗ trợ tốt.

Việc chấm dứt xung đột có thể trở thành chất xúc tác giúp giá vàng bứt phá, thông qua tác động làm giảm giá USD, giá dầu, kỳ vọng lạm phát và khả năng tăng lãi suất.

Giá bạc hôm nay

Giá bạc hôm nay tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý được niêm yết ở mức 1,989 triệu đồng/lượng (mua vào) và 2,051 triệu đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội.

Ngoài ra, tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc trong nước hiện được niêm yết ở mức 1,751 triệu đồng/lượng (mua vào) và 1,819 triệu đồng/lượng (bán ra).

Tại TP Hồ Chí Minh, giá bạc hiện ở mức 1,755 triệu đồng/lượng (mua vào) và 1,822 triệu đồng/lượng (bán ra).

Giá bạc thế giới hiện ở mức 1,476 triệu đồng/ounce (mua vào) và 1,481 triệu đồng/ounce (bán ra).