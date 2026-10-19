Giá vàng hôm nay 19/10: Hồi phục nhẹ

Giá vàng hồi phục trong bối cảnh dữ liệu kinh tế Mỹ tiếp tục cho thấy áp lực lạm phát còn dai dẳng. Giá nhập khẩu trong tháng 9 tăng 1,1% so với tháng trước và tăng 8,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức tăng theo năm lớn nhất kể từ tháng 7/2022. Trong khi đó, sản lượng công nghiệp tăng 0,7%, còn sản lượng ngành chế tạo tăng 0,3%.

Dù áp lực lạm phát vẫn hiện hữu, thị trường tiếp tục nghiêng về khả năng Fed giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp ngày 27-28/10. Theo dữ liệu được dẫn trong bản tin thị trường, xác suất Fed giữ nguyên lãi suất tăng lên khoảng 83%, so với 72% của ngày trước đó. Tuy nhiên, nhà đầu tư vẫn tính đến khả năng Fed tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ vào tháng 12.

Giá vàng hôm nay hồi phục nhẹ. (Ảnh: Công Hiếu).

Chủ tịch Fed Kevin Warsh không phát tín hiệu tăng lãi suất trong tháng 10 tại buổi trao đổi bên lề các cuộc họp của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ở Bangkok.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm phục hồi lên khoảng 5,12%, còn đồng USD suy yếu. Lợi suất giảm có thể hỗ trợ giá vàng, nhưng lạm phát do giá năng lượng tăng có thể khiến Fed duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt lâu hơn.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 19/10, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 140,6 - 143,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), không đổi so với đầu giờ sáng qua.

Giá vàng nhẫn SJC hiện ở mức 140,1 - 143,1 triệu đồng/lượng, không đổi.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.175 USD/ounce, tăng 11 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Nhiều chuyên gia dự báo giá vàng sẽ tăng trong tuần tới. Diễn biến địa chính trị đang thu hút sự chú ý của giới đầu tư. Nếu tình hình xung đột tại Iran tiếp tục leo thang, nhu cầu đầu tư vàng có thể tăng trở lại. Về trung hạn, giá vàng vẫn trong xu hướng tăng vì các ngân hàng trung ương trên thế giới tiếp tục mua vàng.

Trong khi đó cũng có nhiều ý kiến dự báo giá vàng đi ngang trước khi bứt phá. Tuy vậy, khả năng chống chịu của vàng trước đà tăng của lợi suất trái phiếu, đồng USD tương đối mạnh và giá dầu cao cho thấy kim loại quý vẫn được hỗ trợ tốt.

Việc chấm dứt xung đột có thể trở thành chất xúc tác giúp giá vàng bứt phá, thông qua tác động làm giảm giá USD, giá dầu, kỳ vọng lạm phát và khả năng tăng lãi suất.