Giá vàng hôm nay 18/11 cập nhật mới nhất. Ảnh: TTXVN

Sáng 18/11, giá vàng trong nước tiếp tục được điều chỉnh giảm 300.000 đồng/lượng so với cuối ngày hôm trước.

Lúc 8h35 phút, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 134,2 - 137,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Mức giá này giảm 300.000 đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua.

Giá bạc cũng được điều chỉnh giảm. Lúc 8h40 phút, Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá bạc miếng ở mức 1,435 - 1,479 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,27% so với cuối ngày hôm qua.

Giá vàng thế giới vẫn giao dịch gần mức đáy một năm trong phiên giao dịch 17/11, khi sự mạnh lên của đồng USD cùng lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng cao gây áp lực lên nhu cầu đối với vàng.

Vào lúc 18 giờ 22 phút GMT (tức 1 giờ 22 phút ngày 18/11 theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay giảm 0,07%, xuống 3.853,36 USD/ounce, chỉ nhỉnh hơn một chút so với mức thấp nhất trong 13 tháng là 3.830,74 USD/ounce ghi nhận trong phiên trước đó. Giá vàng giao tháng 12/2026 chốt phiên tăng 0,2%, đạt 3.864,20 USD/ounce.

Bà Terri-Leigh Bennett, Giám đốc Vận hành (COO) của công ty CMS Prime, cho rằng một tài sản không có lợi suất như vàng khó có thể cạnh tranh khi lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ neo quanh mức 5,14% và đồng bạc xanh vừa chạm đỉnh mới trong 19 tháng.

Đồng USD đã hạ nhiệt đôi chút nhưng vẫn duy trì gần mức cao nhất trong 19 tháng, trong khi lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Mỹ tiếp tục đi lên do kỳ vọng về các đợt nâng lãi suất quyết liệt hơn từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường hiện dự báo 96% khả năng Fed sẽ nâng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm vào tháng 12, đồng thời cũng để ngỏ một khả năng nhỏ về mức tăng mạnh hơn là 0,5 điểm phần trăm sau những phát biểu cứng rắn từ các quan chức của ngân hàng này.

Chủ tịch Fed chi nhánh St. Louis, ông Alberto Musalem, mới đây cho rằng Fed có thể cần thực hiện một vài đợt nâng lãi suất để kiểm soát lạm phát cao và nên hành động sớm nhằm đảm bảo tình hình không trở nên tồi tệ hơn.

Biên bản cuộc họp tháng 10 của Fed dự kiến sẽ được công bố vào ngày 18/11. Bà Bennett nhận định thêm rằng nếu biên bản cuộc họp tháng 10 cho thấy sự chia rẽ thực sự trong nội bộ Fed, hoặc các thành viên bày tỏ mức độ lo ngại về tăng trưởng kinh tế ngang với nỗi lo lạm phát, thì kịch bản nâng lãi suất 0,50 điểm phần trăm có thể bị loại bỏ, qua đó giúp vàng có nhịp phục hồi nhờ đồng USD suy yếu.

Lãi suất tăng cao thường làm giảm sức hấp dẫn của vàng do kim loại quý này không mang lại lợi tức.

Trên thị trường các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay tăng 0,7%, lên mức 47,36 USD/ounce, còn giá bạch kim giao ngay giảm 1,4% xuống còn 1.428,80 USD/ounce.