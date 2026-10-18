Giá vàng miếng trong nước hôm nay

Giá vàng miếng các thương hiệu đồng loạt giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

Cụ thể, giá vàng miếng SJC, Bảo Tín Mạnh Hải, PNJ và DOJI cùng giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng qua, niêm yết ở mức 140,6 - 143,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Riêng vàng miếng Phú Quý mua vào thấp hơn các thương hiệu khác là 600.000 đồng/lượng, niêm yết ở mức 140 - 143,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng qua.

Cụ thể, theo ghi nhận vào sáng nay (18-10), giá vàng miếng trên thị trường trong nước được niêm yết như sau:

Giá vàng hôm nay (18-10): Giá vàng trong nước tiếp đà giảm. Ảnh minh họa: diendandoanhnghiep.vn

Giá vàng nhẫn trong nước hôm nay

Cũng giống như vàng miếng, giá vàng nhẫn hôm nay đồng loạt giảm ở các thương hiệu, giá bán ra cao nhất ở mức 143,1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trên thị trường trong nước được niêm yết sáng nay như sau:

Giá vàng thế giới hôm nay

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng neo ở mức 4.166,1 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 131 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm các loại thuế, phí).

Theo Kitco News, bà Kristy Akullian, Giám đốc chiến lược đầu tư iShares khu vực châu Mỹ của BlackRock - công ty quản lý tài sản lớn nhất thế giới, nhận định giá vàng và bạc có xu hướng tăng trong dài hạn, bởi 3 động lực chính sau: Gồm nợ công gia tăng, nhu cầu trú ẩn an toàn trước bất ổn địa chính trị và nhu cầu bạc trong lĩnh vực công nghiệp.

Theo bà Akullian, nợ liên bang Mỹ đã vượt 120% GDP, trong khi thâm hụt ngân sách hằng năm duy trì ở mức 6-7% GDP. Tỷ lệ nợ công tại Nhật Bản, Anh, Pháp và Canada cũng vượt 100% GDP. Gánh nặng nợ công gia tăng khiến vàng và bạc trở nên hấp dẫn hơn với vai trò là tài sản lưu giữ giá trị.

Thứ hai, bất ổn địa chính trị và những thay đổi chính sách thúc đẩy nhu cầu đối với tài sản trú ẩn an toàn. Bà Akullian cho rằng kim loại quý không chỉ đóng vai trò trú ẩn mà còn giúp ổn định danh mục đầu tư nhờ mức tương quan thấp hoặc tương quan âm với cổ phiếu trong những giai đoạn thị trường biến động.

Theo số liệu bà dẫn chứng, kể từ năm 2020, trong những tháng chỉ số S&P 500 giảm hơn 5%, vàng mang lại lợi nhuận trung bình 2%, trong khi Chỉ số trái phiếu tổng hợp Mỹ gần như đi ngang.

Thứ ba, nhu cầu công nghiệp gia tăng là động lực quan trọng riêng đối với bạc. Khoảng 60% lượng bạc tiêu thụ hằng năm phục vụ các lĩnh vực điện tử, tấm pin năng lượng mặt trời và chất bán dẫn. Riêng ngành điện tử sử dụng khoảng 445 triệu ounce bạc mỗi năm. Việc mở rộng trung tâm dữ liệu, nhu cầu điện năng phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI) và xu hướng điện khí hóa tiếp tục hỗ trợ nhu cầu kim loại này.

Theo bà Akullian, vàng và bạc có thể bổ trợ cho nhau trong danh mục đầu tư. Vàng đóng vai trò lưu giữ giá trị và đa dạng hóa rủi ro, trong khi bạc có tiềm năng tăng giá lớn hơn khi kinh tế và công nghiệp phát triển, nhưng cũng đi kèm mức biến động mạnh hơn.

Giá bạc hôm nay

Giá bạc hôm nay tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 1,989 -2,051 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra) tại Hà Nội.

Ngoài ra, tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc trong nước hiện được niêm yết ở mức 1,751 - 1,819 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Tại TP Hồ Chí Minh giá bạc hiện ở mức 1,755 - 1,822 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 56,84 USD/ounce, giảm 0,39 USD/ounce.