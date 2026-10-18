Giá vàng hôm nay 18-10: Duy trì ổn định

Sáng nay, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 140,6 – 143,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), duy trì ổn định ở 2 chiều mua - bán so với kết phiên giao dịch hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tương tự Công ty Vàng bạc đá Phú Nhuận (PNJ) niêm yết giá vàng miếng ở mức 140,6 – 143,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên ở 2 chiều mua - bán so với kết phiên giao dịch hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Tập đoàn DOJI niêm yết vàng miếng SJC ở mức 140,9 – 143,9 triệu đồng/lượng; thương hiệu Bảo tín Minh Châu niêm yết vàng miếng SJC ở mức 138,8 – 143,9 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), đi ngang so với hôm qua. Chênh lệch mua – bán lần lượt ở mức 4 triệu đồng/lượng và 4,1 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, Tập đoàn DOJI niêm yết vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 139,5 – 143,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), duy trì ổn định so với kết phiên giao dịch hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết vàng nhẫn ở mức 140,1– 143,1 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 3 triệu đồng/lượng. Thương hiệu Bảo tín Minh Châu niêm yết vàng nhẫn ở mức 138,8 – 142,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Theo Kitco News, giá vàng thế giới sáng nay ghi nhận ở mức 4.164 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.070 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 131 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Giá vàng phục hồi vào cuối tuần sau khi chịu áp lực từ dữ liệu lạm phát Mỹ cao hơn dự kiến, lợi suất trái phiếu kho bạc tăng và đồng đô la mạnh lên. Kim loại quý này đã vượt mốc 4.150 USD/ounce trong phiên thứ năm và duy trì quanh vùng giá này vào thứ sáu.

Thị trường vẫn nghiêng về khả năng Fed giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp tháng 10, dù áp lực lạm phát dai dẳng tiếp tục làm dấy lên kỳ vọng về khả năng thắt chặt chính sách tiền tệ trong thời gian tới.

Giá vàng tuần tới sẽ chịu tác động từ loạt dữ liệu kinh tế Mỹ, gồm số liệu nhà ở, thị trường lao động, hoạt động kinh doanh và tâm lý người tiêu dùng. Những thông tin này có thể ảnh hưởng đến kỳ vọng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), qua đó định hướng diễn biến giá kim loại quý.

Trong tuần tới, thị trường sẽ theo dõi số liệu khởi công xây dựng, giấy phép xây dựng và giao dịch nhà ở đang chờ xử lý của Mỹ vào thứ ba. Đây là những chỉ báo phản ánh tác động của chi phí vay cao đến thị trường nhà ở. Nếu các số liệu tiếp tục suy yếu, kỳ vọng Fed giữ nguyên lãi suất có thể được củng cố, qua đó hỗ trợ giá vàng.

Ngày thứ năm, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần sẽ cung cấp thêm tín hiệu về sức khỏe thị trường lao động Mỹ. Số đơn tăng có thể củng cố kỳ vọng Fed duy trì lãi suất, trong khi thị trường lao động tiếp tục mạnh có thể làm giảm khả năng nới lỏng chính sách tiền tệ.

Hai báo cáo đáng chú ý nhất sẽ được công bố vào thứ sáu, gồm chỉ số PMI tổng hợp sơ bộ tháng 10 của S&P Global và chỉ số tâm lý người tiêu dùng cuối cùng của Đại học Michigan. Nhà đầu tư sẽ theo dõi diễn biến hoạt động kinh doanh, giá đầu vào, giá bán và kỳ vọng lạm phát để đánh giá sức khỏe nền kinh tế Mỹ cũng như triển vọng lãi suất.