Giá vàng hôm nay 18/10: Đi ngang phiên cuối tuần

Giá vàng chững lại trong bối cảnh đồng USD suy yếu và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đi xuống. Chỉ số USD giảm 0,5%, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm lùi xuống mức thấp nhất trong ba tuần, tạo lực hỗ trợ cho giá vàng.

Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ giảm đã tạo điều kiện cho vàng lấy lại đà tăng, bởi kim loại quý không sinh lãi thường hấp dẫn hơn khi lợi suất trái phiếu đi xuống. Tuy nhiên, triển vọng giá vẫn chịu sức ép từ chính sách tiền tệ Mỹ. Những số liệu kinh tế mạnh hơn dự kiến đang củng cố khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) duy trì lập trường thắt chặt. Thị trường hiện đánh giá xác suất Fed giữ nguyên lãi suất trong tháng 10 ở mức 72%, trong khi khả năng tăng lãi suất vào tháng 12 lên tới 92%.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Giá vàng hôm nay chững lại. (Ảnh: BTMH).

Lúc 6h ngày 18/10, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 140,6 - 143,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 300.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua.

Giá vàng nhẫn SJC hiện ở mức 140,1 - 143,1 triệu đồng/lượng, tăng 300.000 đồng/lượng.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.164 USD/ounce, không đổi so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Nhiều chuyên gia dự báo giá vàng sẽ tăng trong tuần tới. Diễn biến địa chính trị đang thu hút sự chú ý của giới đầu tư. Nếu tình hình xung đột tại Iran tiếp tục leo thang, nhu cầu đầu tư vàng có thể tăng trở lại. Về trung hạn, giá vàng vẫn trong xu hướng tăng vì các ngân hàng trung ương trên thế giới tiếp tục mua vàng.

Trong khi đó cũng có nhiều ý kiến dự báo giá vàng đi ngang trước khi bứt phá. Tuy vậy, khả năng chống chịu của vàng trước đà tăng của lợi suất trái phiếu, đồng USD tương đối mạnh và giá dầu cao cho thấy kim loại quý vẫn được hỗ trợ tốt.

Việc chấm dứt xung đột có thể trở thành chất xúc tác giúp giá vàng bứt phá, thông qua tác động làm giảm giá USD, giá dầu, kỳ vọng lạm phát và khả năng tăng lãi suất.